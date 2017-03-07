Таланты проявили юные

ЗНАНИЯ ТЕОРИИ ПОДТВЕРДИЛА ПРАКТИКА

В Чувашии завершился региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. В этом году в интеллектуальных состязаниях по 21 предмету участвовали 1815 учеников 9–11-х классов из всех районов и городов. Самыми многочисленными по количеству участников стали олимпиады по физической культуре (139 человек) и основам безопасности жизнедеятельности (127 человек).

1815 учеников 9–11-х классов участвовали в этом году в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Ребята выполняли не только теоретико-методические, но и практические задания. Например, участники олимпиады по биологии показывали владение методами биологических исследований, умение использовать лабораторное оборудование и реактивы. На олимпиаде по географии школьники демонстрировали умение работы с картой. Некоторые задания были посвящены крупным мировым событиям, которые пройдут на территории России, например, чемпионату мира по футболу. Участники олимпиады по искусству определяли эпоху создания произведений искусства, дату постройки исторических объектов, соотносили автора картины и художественное произведение.

В предметных конкурсах по русскому языку и литературе в этом году школьники были особенно успешны в конкурсе письменной речи, продемонстрировали богатство словарного запаса.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ольга ТАРАСЕНКО, директор Центра внешкольной работы «Эткер» Минобразования Чувашии:

– Благодаря участию в олимпиадах у ребят заметно повышается интерес к приобретению новых знаний. Они тщательно готовятся, читают огромное количество литературы и по-настоящему живут избранным предметом. Главная награда после всех серьезных и нелегких испытаний – возможность в результате победы в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников поступить в вуз без экзаменов и обучаться за счет средств федерального бюджета.

Очень важно отметить, что в текущем году в процедуру проведения олимпиады были введены изменения, повышены меры секретности заданий. Они поступали не за сутки, как ранее, а лишь за два часа до начала олимпиад, «ключи» же к заданиям – после их окончания. Несмотря на это, все прошло без запинок.

По итогам регионального этапа олимпиад был назван 361 победитель и призер. Наибольшее количество победителей и призеров определены по таким предметам, как физическая культура, русский язык, литература, основы безопасности жизнедеятельности, обществознание, английский язык, биология и технология. Некоторые школьники попробовали свои силы сразу в нескольких дисциплинах и показали хорошие результаты.

Сейчас Центральная предметно-методическая комиссия составляет рейтинг регионального этапа участников по всей России. Лучшие примут участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников, который стартует 20 марта. Первыми в борьбу вступают юные астрономы, олимпиада пройдет в Смоленске.