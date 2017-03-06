17 медалей разного достоинства завоевали легкоатлеты Чувашии на Кубке и первенстве России по спорту лиц с ПОДА

17 медалей разного достоинства, в том числе пять золотых, семь серебряных и пять бронзовых. Таков итог выступления сборной команды Чувашии в Кубке и первенстве России по лёгкой атлетике среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Соревнования, официально открывшие новый паралимпийский цикл в нашей стране, завершились в субботу в Новочебоксарске. В течение трёх дней на беговых дорожках и легкоатлетических секторах спортивного комплекса СОШ №3 Минспорта Чувашии титул сильнейшего в своих дисциплинах вели около 250 атлетов из 39 регионов страны.

Подтвердила свой высокий класс на беговой дорожке лидер сборной Чувашии, трёхкратная паралимпийская чемпионка – 2012 Елена Иванова. В рамках розыгрыша Кубка России в категории спортсменок Т36 Елена Иванова выиграла забеги на 60 и 200 метров. Полный комплект медалей – «золото» в прыжках в длину, «серебро» в беге на 200 метров и «бронзу» на 60 метров завоевал Сергей Бирюков, выступавший в категории мужчин Т37. Ещё одной «бронзой» пополнил копилку сборной Чувашии Иван Скрынник, показавший третий результат в толкании ядра в категории спортсменов F 56.

Достойно выступил в первенстве России ближайший спортивный резерв. На счету наших юных спортсменов десять медалей. Победителями первенства стали Константин Репин (400 м, категория Т38), Михаил Терентьев (толкание ядра, категория F 54). Трижды поднималась на вторую ступень пьедестала почёта Валентина Смирнова (60, 20 и 400 м, категория Т47). Две бронзовые медали завоевал Вадим Лабутов ( бег на 200 и 400 м, категория Т38). Призёрами первенства России также стали: Регина Азмуханова (2 место на 200 м, Т37), Анастасия Евграфова (2 место в толкании ядра, F44), Даниил Мешков (3 место в прыжках в длину, Т38).

Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики