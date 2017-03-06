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    Главное, Лента новостей
    Президент «Деловой России» Алексей Репик: Правительство Чувашии, Глава региона Михаил Игнатьев понимают запросы и делового сообщества, и граждан республики

    «Чувашия – это хороший пример того, когда наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования, ведется работа по устранению цифрового неравенства», – заявил президент «Деловой России», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам инвестиционного климата Алексей Репик.

    6 марта состоялась рабочая встреча Главы Чувашии Михаила Игнатьева и Алексея Репика. В ходе беседы обсуждены перспективы конструктивного взаимодействия общероссийской общественной организацией «Деловая Россия», органов власти и бизнес-сообщества Чувашской Республики. Особое внимание уделено реализации договоренностей, достигнутых в ходе визита в Японию делегации России в декабре 2016 года.

    Алексей Репик рассказал о комплексе мероприятий, направленных на улучшение экономических отношений между Россией и Японией, которые будут реализованы в ближайшее время. Так, на апрель 2017 года запланирован визит в Японию российской делегации, в составе которой будут представители Минэкономразвития и Минпромторга России. Планируется участие официальной делегации Японии в Петербургском международном экономическом форуме, Восточном экономическом форуме, проведение круглых столов, посвященных российско-японским отношениям.

    Алексей Репик рекомендовал подготовить пакет предложений от Чувашской Республики для бизнес-сообщества Японии, список предприятий и организаций, готовых реализовать на своих площадках инвестиционные проекты японских бизнесменов. Было отмечено, что в ближайшее время на территории России будет определено сто модельных заводов, где японские эксперты проведут анализ и дадут предложения по повышению производительности в соответствии с японской практикой, сфокусированной на непрерывном совершенствовании процессов производства, разработки, вспомогательных бизнес-процессов и управления.

    Напомним, Михаил Игнатьев по предложению президента «Деловой России» Алексея Репика был включен в состав официальной делегации России, принявшей участие в декабре 2016 года в российско-японском форуме деловых кругов. Делегацию России возглавлял Президент РФ Владимир Путин.

    Михаил Игнатьев сообщил Алексею Репику, что одним из результатов деловых переговоров, проведенных в Японии, стало подписание на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров Чувашской Республики и Группой Компаний «Ренова» по реализации инвестиционного проекта «Создание тепличного комплекса в Чувашской Республике».

    Глава Чувашии выразил готовность поддержать инициативы общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и подчеркнул, что в республике ведется системная комплексная работа по улучшению делового климата. В регионе успешно работают иностранные компании, которые расширяют свои производственные площадки. В Чувашии создан Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности в Чувашской Республике. 1,5 млрд рублей в 2017 году будет направлено на прорывные проекты, перспективные решения, инновационные разработки в реальном секторе экономики.

    Отметим, между Чувашской Республикой и общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» налажено конструктивное взаимодействие. Президент «Деловой России», председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм», председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам инвестиционного климата Алексей Репик высоко оценивает усилия Главы Чувашии Михаила Игнатьева по улучшению состояния делового климата в регионе. «Эти усилия (примеч. – по улучшению делового климата в регионе) должна предпринимать команда, команда главы субъекта. И там, где эта команда работоспособна, а глава субъекта понимает, что развитие бизнеса – это приоритет, там есть и хорошие результаты. Глава Чувашии Михаил Васильевич Игнатьев — это хороший образец руководителя, который понимает, что сильный регион – это сильные предприниматели региона», — акцентировал он в ходе юбилейного съезда возглавляемой им общероссийский общественной организации.

    Подводя итоги встречи, Алексей Репик подчеркнул, что сегодня «идет сращивание понятий «качество жизни» и «качество инвестиционного климата». «При цифровой экономике основой успеха, с одной стороны, являются технологии, но эти технологии реализуются если только за ними стоят люди, настоящие генераторы добавленной стоимости, и их привязка к физической инфраструктуре не так обязательна, как было раньше. Качество инвестклимата начинает определять качество жизни в субъекте. В этой части, что происходит в Чувашии, – это хороший пример того, когда наряду с деловым климатом улучшается качество работы систем здравоохранения и образования, ведется работа по устранению цифрового неравенства. В этом контексте вся комплексная работа Правительства Чувашии, Главы региона обусловлена пониманием запросов и делового сообщества, и граждан республики. И это происходит как на уровне работы с внутренним инвестором и в части привлечения инвесторов международных, где мы видим существенный прогресс», — резюмировал он .

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    06.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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