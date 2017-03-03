Чувашия получит деньги на строительство дорог в сельской местности

Соответствующее соглашение было подписано 2 марта между Министерством транспорта республики и Федеральным дорожным агентством.

Об этом сообщил руководитель ведомства Роман Старовойт на научно-практической конференции, посвященной итогам работы Федерального дорожного агентства в 2016 году и планам на 2017-2018 годы.

Участие в мероприятии приняли Глава Чувашии Михаил Игнатьев и министр транспорта республики Владимир Иванов.

Министр транспорта РФ Максим Соколов в своем приветственном слове подчеркнул, что в прошлом году были заложены основы для эффективного развития дорожной отрасли в целом и сети федеральных дорог в частности. «Сегодня мы говорим не только о количестве построенных дорог, а об их долговечности. Перед нами стоит задача к 2019 году обеспечить нормативное состояние 100% дорог федерального значения. Все необходимые для достижения этой задачи решения приняты и выполняются», — сказал федеральный министр.

Одно из них — ввод в действие системы «Платон». Как отметил руководитель Федерального Дорожного агентства Роман Старовойт, к 1 января 2017 года в систему были перечислены средства в объеме более 17 млрд рублей, которые направляются на оказание поддержки дорожного хозяйства в субъектах страны. Например, в этом году средства предусмотрены на ремонт мостов в регионах, в частности, такая работа будет выполнена в Чувашии. Министр транспорта Чувашии Владимир Иванов сообщил, что речь идет о ремонте моста через Суру в Порецком районе. Стоимость работ составляет 68 миллионов рублей, которые поступят через систему «Платон».

«Я, пользуясь случаем, выражаю благодарность Главе Чувашской республики Михаилу Васильевичу Игнатьеву. Его участие в конференции еще раз подчеркивает, какое большое внимание в регионе уделяется вопросам развития дорожной инфраструктуры. Буквально вчера мы подписали соглашение о выделении Чувашии субсидии на строительство дорог в сельской местности. Республика всегда демонстрировала здесь положительную динамику, уверен, так будет и в 2017 году», — отметил Роман Старовойт.

Еще один масштабный проект, реализация которого стартовала в прошлом году — «Безопасные и качественные дороги». Речь идет о приведении в нормативное состояние дорог в 37 крупнейших городах и городских агломерациях с населением более 500 тысяч человек. Чувашия, а именно Чебоксарская агломерация, также является регионом-участником проекта. Уже в этом году в республику поступят средства в объеме 625 миллионов рублей. На конференции было отмечено, что главные задачи проекта повышение безопасности дорожной сети и приведение ее в нормативное состояние. Первым этапом реализации программы предусмотрено снизить на 50% количества мест концентрации ДТП на дорогах агломерации к уровню 2016 года и не менее 50% дорог привести в соответствие нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию. К 2025 году эти показатели должны быть доведены до 85%.

Помощник Президента Российской Федерации Игорь Левитин обратил внимание на то, что выполнение этих и других программ строительной отрасли — задачи государственного масштаба. Поэтому не меньшее значение играет и контроль над финансовой дисциплиной. «Необходимо сделать максимально открытой информацию об использовании ресурсов дорожных фондов. Граждане должны иметь возможность в любое время видеть, на какие цели и насколько эффективно расходуются бюджетные средства, направляемые на развитие дорожной инфраструктуры. Это одно из условий успешного выполнения поставленных задач», — сказал Игорь Левитин.

«Я говорил в своем Послании, повторю и сейчас. Мы рассчитываем на активное участие общественности, жителей республики в этих вопросах. Очевидно, что сегодня на дорогах республики ям больше, чем месяц назад. Необходимо проводить своевременную работу по качественному проектированию, отслеживать проведение строительных и ремонтных работ. Требовать с подрядчиков соблюдения технологий. Задача Правительства республики максимально эффективно использовать эти средства до конца года», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

Напомним, в 2017 году общий объем средств Дорожного фонда республики составляет более 5 млрд рублей. При этом на строительство новых дорог будет направлено около 3 млрд рублей, 2 млрд рублей предусмотрены на плановый текущий и капитальный ремонт существующей дорожной сети.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики