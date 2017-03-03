Лана Прусакова готовится к чемпионату мира по фристайлу

В швейцарской Сильваплане 2 марта стартовал финальный этап Кубка мира по фристайлу в дисциплине слоуп-стайл.
В составе сборной команды России в заключительном этапе розыгрыша мирового Кубка приняла участие 16-летняя спортсменка из Чувашии, победительница Юношеских Олимпийских игр Лана Прусакова. К сожалению, нашей землячке не удалось пройти квалификацию в финальную часть соревнования. С оценкой 45 баллов Лана заняла 14-е место.
Нынешние старты стали для Ланы Прусаковой заключительными перед чемпионатом мира по фристайлу и сноудборду, который пройдёт с 8 по 19 марта в Испании (г. Сьерра-Невада). В состав сборной России для участия в чемпионате мира включены 27 спортсменов – 13 мужчин и 14 женщин. Россияне выступят в соревнованиях по могулу, акробатике, ски-кроссу, хаф-пайпу и слоуп-стайлу.
Источник: Министерство физической культуры и спорта Чувашской Республики
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