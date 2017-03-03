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  • Аноним on Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках
  • Владимир on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
  • Анна on Как заранее позаботиться о том, чтобы ребенок родился здоровым
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    Главное, Лента новостей
    Рассмотрена архитектурная концепция вокзала «Чебоксары ВСМ»

    Рассмотрению архитектурной концепции вокзала «Чебоксары ВСМ», планируемого к размещению на территории Сирмапосинского сельского поселения Чебоксарского района, было посвящено заседание расширенного Градостроительного совета с участием Премьер-министра Чувашии Ивана Моторина 2 марта.

    Концепцию представил главный архитектор ОАО «Нижегородметропроект» Николай Шумаков.

    Место для размещения железнодорожного вокзала «Чебоксары ВСМ» выбрано южнее пос. Кугеси, вблизи транспортной развязки на территории ориентировочной площадью 10 гектаров.

    Учитывая, что местность с активным рельефом, железнодорожные пути, выходящие к железнодорожному вокзалу, предусматриваются ниже уровня земли — под автодорогой М-7 «Волга». Всего предусматривается 4 железнодорожные ветки (по две в противоположные направления).

    На территории, прилегающей с севера к железнодорожному вокзалу, планируется создание зоны отдыха, которая включает искусственные водоемы, а также площадку для парковки на 220 машиномест.

    В ходе обсуждения были высказаны предложения и пожелания, в частности относительно развязки и связи транспортно-пересадочного узла с аэропортом, Чебоксарским речным портом и центром города.

    По завершении обсуждения Иван Моторин резюмировал, что концепция подготовлена на достойном уровне, с учётом предложений она будет доработана и взята за основу для дальнейшего проектирования.

     

    Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

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    Метки: Главное, Лента новостей, .

    03.03.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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