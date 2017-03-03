Сохранить школы искусств и создать большой хор

МИНИСТР КУЛЬТУРЫ ПОСТАВИЛ ЗАДАЧИ НА 2017 ГОД

На расширенном заседании коллегии республиканского Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела традиционно подводили итоги работы отрасли культуры за прошлый год и ставили задачи на год нынешний. Главным стало строительство клубов и продвижение национального искусства. На предыдущем заседании главной темой были дети. В нынешнем году тезис о принятии мер по сохранению детских школ искусств также прозвучал под аплодисменты.

Итоги Года российского кино выглядели бы красиво и вполне оптимистично, если бы не показатели средней зарплаты по отрасли. Она по-прежнему остается гораздо ниже средней по экономике, хотя приблизить ее к этому показателю обещают уже не первый год. Понятно, что повышение зарплаты вновь названо одним из главных вопросов деятельности ведомства.

30 млн. рублей было выделено Чувашии из Фонда кино на приобретение цифрового кинооборудования. Новые кинозалы открылись в Алатыре, Шумерле, Канаше, Мариинском Посаде, Цивильске

Значимым событием для республики в своем часовом докладе министр Константин Яковлев назвал открытие новых кинозалов. В этом году должны открыться еще 7. У нас теперь проходят и Ночь кино, и День кино, а кроме Международного кинофестиваля появился кинофестиваль под открытым небом. Раз кино выходит на первое место по спросу у зрителей, в республике появилась своя студия «Чувашкино» – в нее преобразован архив кино- и фотодокументации. Перед студией поставлена задача создания единой сети кинопроката, особенно на селе. Мало того, Константин Яковлев поделился радостью, что есть договоренность с Никитой Михалковым о строительстве в Чебоксарах киноцентра ПФО, а это значит, что все важные кинособытия Поволжья – в гости к нам.

В Чебоксарах открыт уникальный Музей вышивки, а в нем – долгожданная Серебряная кладовая. Впервые был проведен Съезд народов Чувашии, где принято решение о создании Ассамблеи народов, проживающих на территории нашей республики (их 128). Получил здание Дом дружбы народов. Он должен открыться ко Дню народного единства. Событием года стало обретение своего «дома» Театром юного зрителя имени М. Сеспеля.

КСТАТИ

С гордостью озвучил глава ведомства информацию о приглашении на будущий Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России» Сводного детского хора России. И тут же дал задание Дому народного творчества создать ко Дню республики подобный детский хор.

Строительство новых сельских клубов тоже идет в плюс. Ситуация в этом вопросе перестала быть патовой. В 2016 году открылись два клуба, в Яльчикском и Цивильском районах. Летом этого года откроется еще один – в Урмарском. В 221 клубе проведен капремонт, а 154 модернизированы. Правда, это по программе 2010–2016. На этот год выделено 37 млн. рублей на развитие и укрепление материально-технической базы сельских очагов культуры.

Содокладчики на нынешней коллегии почти не говорили о конкретных проблемах, а благодарили министра за отличный доклад. Жестче всего на этом фоне прозвучало выступление председателя рескома профсоюза работников культуры Светланы Демидовой, в котором она напомнила, что к 2018 году по обозначенным ранее ориентирам зарплата работников культуры должна сравняться со средней по региону. Но за год до названного срока она еще далека от этого. Более того, взят курс на оптимизацию и сокращения в данной сфере, причем сокращения проходят бесконтрольно, число работников культуры сократилось на полтысячи человек. А многие работают на четверть ставки, что гораздо ниже прожиточного минимума.

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Чувашской Республики Станислав Николаев назвал это «дали приказ наступать, а патроны забыли». Был поднят и вопрос о профессиональном искусстве, которое не должно уходить в тень народного творчества. Худрук Чувашского академического драматического театра имени К.В. Иванова Валерий Яковлев назвал его авангардом культуры. Театрального аксакала поддержал доктор искусствоведения, советник Главы Чувашии Михаил Кондратьев, объяснив собравшимся, что именно профессиональное искусство позволяет позиционировать себя в мире. А в республике до сих пор нет полноценного симфонического оркестра, художественной критики.

Помнится, на прошлом расширенном заседании коллегии выступала тогдашний вице-премьер Алла Салаева, которая ставила кадровый вопрос во главу угла. Нынче вопрос о специалистах, без которых «мы с места не сдвинемся», не обсуждался, как и доработка качества образования, наличие молодежного совета при Минкультуры, открытость для кружков и студий наших театров и вовлечение туда детей. Проблема наполняемости новыми изданиями библиотек, что была заявлена в прошлом году как острая, и на этот раз осталась такой же неразрешимой.