Сотрудники Международного аэропорта Чебоксары не были готовы к прилету спортсменов в колясках и поэтому предложили перенести их из салона самолета на руках

Вчера в Новочебоксарске стартовали первенство и Кубок России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) по легкой атлетике. Соревнования такого уровня Чувашия принимает не в первый раз – по мнению экспертов, инфраструктура местных спортсооружений удобна для людей с ограниченными возможностями. Но еще до официального старта на всю страну прогремели события, связанные с одним из участников соревнований. И речь, увы, шла не о спортивных рекордах.

Вечером 28 февраля рейсом из Москвы в Чебоксары прилетели несколько спортсменов – участников турнира. Поскольку специального приспособления для спуска колясочников у оператора аэропорта – компании ООО «Международный Аэропорт Чебоксары» («МАЧ») не было, спортсменов в колясках его сотрудники из салона на землю перенесли на руках. А спортсмен из Ханты-Мансийска, как сообщили нам очевидцы, спускаться подобным образом наотрез отказался. Заявил – я не багаж, чтоб со мной так обращались. И сам на руках спустился по трапу. Тем временем тренер спортсмена снимал все происходящее на видео.

Кадры из Чебоксар разлетелись в социальных сетях, вызвав сотни возмущенных комментариев. Тему подхватили федеральные СМИ…

Проверку по факту неоказания помощи при спуске спортсмена-колясочника с трапа пассажирского самолета в столице Чувашии проводит сейчас Приволжское следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ. Появился комментарий и на сайте компании «МАЧ». В нем, в частности, говорится, что «17 членам команды – в том числе и колясочникам – спуститься с борта помогли сотрудники аэропорта, поскольку откидной трап у данной модели самолета (АТР-72) сложен для перемещения людей с ограниченными возможностями». А один спортсмен «отказался от помощи и потребовал специальное оборудование. Узнав о том, что региональный аэропорт не обладает достаточным, по его мнению, оснащением, чемпион по легкой атлетике устроил скандал и спустился с борта самостоятельно». Кстати, как сообщила корреспонденту «СЧ» пресс-секретарь аэропорта Ирина Минаева, сразу после инцидента они связались с аэропортом Внуково, откуда прибыл самолет. И выяснили, что там этого спортсмена на борт самолета тоже подняли на руках…

Ситуацию «СЧ» прокомментировали и в Минспорте республики. Пояснили, в частности, что большинство участников соревнований прибыли на поезде либо на самолете через Казанский аэропорт, где их встречали представители министерства. А о том, что несколько спортсменов прилетят вечерним рейсом из Москвы, в министерстве просто не знали – никто не сообщил, не подал заявку.

Вчера со спортсменом, героем нашумевшего видео, и с его тренером встретился министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков. Обговорили ситуацию, выяснили, что к организации соревнований ни у кого претензий нет. Более того, основная команда Ханты-Мансийска ежегодно проводит сборы перед соревнованиями именно в Чувашии. Но вот вопрос по «жесткой посадке» в Международном аэропорту Чебоксары у спортсмена и тренера остался. Что обидно – ведь к таким соревнованиям в республике готовятся очень тщательно.

– Спортивная школа № 3, на базе которой уже не в первый раз проводятся чемпионат и первенство России для спортсменов с ПОДА, вошла в число школ, где мы провели большую работу по адаптации: построили лифт, переоборудовали гостиничные номера, где на сегодняшний день комфортно жить людям с ограниченными возможностями, – говорит Сергей Шелтуков. – Данная работа продолжается у нас во всех спортивных учреждениях.

Серьезная работа предстоит и ООО «Международный аэропорт Чебоксары». Специальное оборудование для спуска колясочников – амбулифт – стоит недешево, около 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе аэропорта. Приобрести такое оборудование планировали в сентябре этого года. Теперь, скорее всего, закупать амбулифт придется раньше…