ГАЗЕТУ УВЕЗ В ИТАЛИЮ

«Советскую Чувашию» можно найти и в Милане. Не в библиотеке – в доме синьора Джино Този.

Несколько раз итальянец приезжал в Чебоксары к друзьям, встречался и с корреспондентом «СЧ». В 2009-м гость с Апеннин рассказал журналисту о кризисе по-итальянски: о сокращениях на заводах, пособиях безработным и банках, бессовестно взвинтивших ставки по кредитам. Года через два вышло еще одно интервью с Джино Този – про жизнь итальянских пенсионеров. Поведал он, в частности, о том, что бастовать жителям Италии не очень-то выгодно: провел ты в забастовках в общей сложности месяца три – на этот же срок тебе отложат выход на пенсию….

Журналистским вниманием синьор Този, судя по всему, был польщен. Обе газеты привез домой, вырезал статьи, вставил в рамочки, повесил на стену в зале. И теперь при случае с гордостью демонстрирует гостям свою газетную мини-галерею.