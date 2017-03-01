В Чувашии сократилось число государственных гражданских служащих

Такую информацию обнародовал Чувашстат. Согласно данным статистического наблюдения в государственных органах Чувашской Республики на конец декабря 2015 года замещали должности государственной гражданской службы 5,4 тыс. человек. К концу декабря 2016 года их число уменьшилось до 5,2 тыс. человек.
«Именно с этим связано и статистический рост заработной платы в республиканских государственных органах на 6% в 2016 году в сравнении с 2015 годом. Штатная численность государственных служащих за указанный период сократилась, а фонд оплаты труда остался на прежнем уровне», — говорит министр труда и социальной защиты республики Сергей Димитриев.
В Минтруде Чувашии отмечают, что решения о повышении размеров денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Чувашской Республики, и размеров должностных окладов государственных гражданских служащих Чувашской Республики в последний раз принимались в регионе в 2013 году.
Отметим, по итогам 2016 года среди регионов ПФО у Чувашии один из самых низких показателей по зарплате госслужащих.
Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики
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