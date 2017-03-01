Подписано соглашение на финансирование из федерального бюджета строительства пяти и реконструкции двух сельских дорог в Чувашии

Федеральное дорожное агентство и правительство Чувашской Республики заключили соглашение о предоставлении в 2017 году субсидий из федерального бюджета на строительство и реконструкцию автомобильных дорог с твердым покрытием в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» на сумму 81 млн руб.
Данные средства планируется направить на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, ведущих к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.
В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года» в текущем году запланировано строительство пяти дорог и реконструкция двух дорог. Финансирование будет осуществляться из федерального и регионального бюджета. Республика планирует выделить на данные объекты 89 млн руб.
Напомним, что согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 21 января 2017 года Чувашской Республике предусмотрены средства в сумме 81 млн руб.
Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики
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