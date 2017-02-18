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Главное, Культура
Слова, созданные, чтобы путать в них «е» и «и»

Сейчас мало кто думает над ответом дольше 30 секунд. Ну если вы, конечно, не сохранили традицию писать гусиным пером. И пишем мы вроде бы грамотно, но нет-нет и пальцы машинально переставляют местами гласные, путают окончания и удваивают согласные там, где не нужно. Сегодня поговорим о путанице «е»/«и» в словах, которые будто бы созданы для того, чтобы мы обязательно ошиблись.

Экстримальный/экстремальный
Правильно: экстремальный
Вы не сошли с ума. Правильно писать «экстрим», но прилагательное будет «экстремальный». Оба этих слова заимствованы, правда, из разных языков: экстремальный от латинского extremus, а экстрим из английского – extreme. В русском языке эти слова носят похожие определения, но проверочными друг для друга быть не могут, как бы нам ни хотелось. Кстати, человек, увлекающийся экстремальными видами спорта или просто экстримом, будет – барабанная дробь – «экстремалом», через букву «е».

Эксперементальный /экспериментальный
Правильно: экспериментальный
Еще одно прилагательное с зашкаливающим количеством букв. Попробуй запомни! Но на самом деле в слове «экспериментальный» никакого подвоха нет. Вспоминаем словарное слово «эксперимент», которое образовано от латинского experimentum и в этом прилагательном выступает в роли корня. Такое расположение гласных будет во всех производных словах, в том числе глаголе «экспериментировать».

Венигрет / винегрет
Правильно: винегрет
В этом примере, в отличие от дуршлага, путают две гласные: «и» и «е». Название салата пришло к нам из французского языка (от vinaigre – «уксус»). Но если французский с ходу освоить не получается, то можно придумать ассоциацию: например, красное вИно – красный вИнегрет. Или любую другую, вдруг вы не любите вино.

Ингридиент / ингредиент
Правильно: ингредиент
Для любого «винегрета» нужны ингредиенты. Вот только беда в том, что даже на популярных кулинарных сайтах встречается написание «ингридиент» или «индигриент». Ошибка возникла из-за того, что ударение падает на четвертый слог (ингредиЕнт), а все предыдущие гласные остаются не у дел. И проверить эти гласные, увы, невозможно, поскольку слово заимствовано из латинского языка (ingrediens – входящий) и относится к словарным. А значит, его правописание придется запоминать. Сделать это несложно, если держать в голове, что все гласные в этом слове чередуются – И-Е-И-Е. Кстати, то же самое чередование в словах «эксперимент» и «интеллигент».

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Метки: Главное, Культура, .

22.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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