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В Чувашии в новом учебном году в первый класс пойдут более 15 тысяч детей
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В Чувашии идет подготовка к посевным работам
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Глава Чувашской Республики Михаил Игнатьев расскажет об опыте управленческой работы
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К «золотым» наградам через модернизацию производства

Продукция Чебоксарского мясокомбината в очередной раз получила независимую экспертную оценку и высший балл за качество на авторитетном международном уровне, на ежегодной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО- 2017».
В программу этой международной выставки входит конкурс «Лучший продукт», который проводит Центральная дегустационная комиссия Минсельхоза России. Из множества производителей, представивших разнообразные образцы колбасных изделий, авторитетное жюри признало колбасы Чебоксарского мясокомбината достойными медалей за качество. Как лучший производитель Чебоксарский мясокомбинат получил наивысшую оценку –золотую медаль и диплом лауреата конкурса «Лучший продукт» за колбасу варено-копченую «Балыковая». А также серебряную медаль и диплом лауреата конкурса за колбасу варено-копченую «Московская ГОСТ», колбасные изделия вареные: колбаса «Докторская ГОСТ» и сосиски «Молочные ГОСТ».
Все очевидней становится тенденция к повышению качества продукции и тщательному выбору сырья. Этих приоритетов неукоснительно придерживается ООО «Чебоксарский мясокомбинат» при производстве колбасных изделий: только натуральные компоненты и безупречный вкус.
Недавно на мясокомбинате произошло очень значимое и ожидаемое событие – заработала новая климатическая камера MAUTING, патентованная система реверсивного переключения потоков воздуха. Новинка позволила обеспечить равномерную сушку при производстве полукопченых и копченых колбас, снизив риск образования закала, теневых зон и повысив при этом однородность консистенции изделия вкупе с привлекательным товарным видом.
Теперь продукция Чебоксарского мясокомбината приобрела более изысканный нежный вкус и аромат. В перспективе предприятие планирует расширить свой ассортимент сырокопчеными изделиями.

Нина МИХАЙЛОВА

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22.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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