Сладкое наступление «Вавилона»

С 6 по 10 февраля за стенами выставочного комплекса «Экспоцентр» в Москве, где проходила выставка «Продэкспо-2017», было холодно и морозно. Зато возле стенда компании «Вавилон», традиционного участника этого самого масштабного ежегодного события в сфере продовольствия и напитков, гостям было тепло и уютно.

Стенд чебоксарской компании притягивал к себе посетителей и участников выставки вкусной и разнообразной кондитерской продукцией, что способствовало успешному проведению переговоров и встреч. В рамках выставки фабрикой было представлено более пятидесяти новинок – конфеты «Шокобол», десерты «Интуицио», «Фанжэ», «Райское диво», «Варя Сгущенкина», «Картошка-Вавилошка», крекер с солью, крекер французский, слойка «Интуицио», торты и пирожные, сочни творожные, печенье «Ушки», печенье сахарное «Дуэт» с шоколадно-сливочным и сливочно-шоколадным вкусом и другие.

Ни для кого не секрет, что кондитерский рынок сегодня переполнен разнообразной продукцией. Чтобы удивить искушенного покупателя, приходится изрядно потрудиться. Чебоксарская фабрика предложила интересную альтернативу привычным пряникам, представив пряники «Вавилошка». Необычные по форме, вкусные и ароматные пряники на фоне рядовой продукции выглядели настоящими деликатесами.

В категории «Достойное качество по доступным ценам» пользовалось успехом сахарное печенье «Угода вкуса – дуэт», «Топленое молоко», вафли «Интуицио» сливочные, ореховые и с халвой. Произвели впечатление и нежные, хрустящие вафли премиум-класса «Волжские вечера» в удобной яркой упаковке, гости высоко оценили натуральные вкус и запах кукурузных палочек «Тузик».

«К вашей выставке подойти – пальчики оближешь!», «Хороший, со вкусом оформленный стенд, приятные и компетентные специалисты», – доносилось со всех сторон. В этом году продукцией компании заинтересовалось более 150 представителей крупных дистрибьюторских компаний и сетей. Выставка позволила не только поддержать имидж фабрики «Вавилон», расширить границы сотрудничества, но и обозначить новые направления развития.

Пользуясь случаем, компания «Вавилон» поздравляет жителей Чувашии с Днем защитника Отечества!

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