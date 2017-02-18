Светлой памяти САВЕЛЬЕВА Максима Савельевича

21 февраля 2017 года прервался жизненный путь выдающегося организатора здравоохранения, заслуженного врача Чувашской АССР и РСФСР, Отличника здравоохранения Максима Савельевича Савельева.

Максим Савельевич прожил яркую, наполненную особым смыслом жизнь. Всю свою трудовую деятельность он посвятил здравоохранению. Окончив Аликовскую среднюю школу (1944 г.), Максим Савельевич служил в Советской Армии (1945–1956 гг.). В 1951 г. окончил Военно-морскую медицинскую академию в городе Ленинграде, а затем служил в военно-морских гарнизонах Хабаровского края.

Максим Савельевич работал врачом общей практики в военно-морских гарнизонах (1951–1956 гг.), участковым терапевтом, участковым фтизиатром, заведующим поликлиникой, заместителем главного врача в медицинских учреждениях города Мариуполя Украины. Далее трудовую деятельность продолжил в Чувашской Республике, где в течение 25 лет он проработал на поприще организатора здравоохранения. В 1966–1972 гг. Максим Савельевич работал заведующим медсанчасти РТИ (нынче завод имени Чапаева), с 1972 по 1982 г. – главным врачом БУ «Республиканская клиническая больница», с 1982 по 1990 г. – главным врачом Республиканской больницы № 2 (нынче Республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн). За время своего руководства внес большой вклад в развитие клинических отделений, укрепление материально-технических баз, создание лечебно-профилактических специализированных центров.

Максим Савельевич – участник Великой Отечественной войны, имеет медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Светлая память о Максиме Савельевиче Савельеве – враче, учителе, прекрасном человеке, навсегда сохранится в благодарных сердцах его коллег, врачей и пациентов.

С искренними соболезнованиями медицинское сообщество Чувашской Республики.