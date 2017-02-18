От Алатыря до Ядрина

ЗА ПОДРОСТКАМИ НУЖЕН КОНТРОЛЬ

ШУМЕРЛЯ. Общественность обеспокоена, что в городе растет подростковая преступность.

В связи с этим комиссия по делам несовершеннолетних (КДН) решила усилить контроль над неблагополучными семьями. Планируется также открыть в городе детскую приемную, куда могли бы обращаться за консультацией или помощью как сами подростки, столкнувшиеся с трудностями, так и их родители. Для тех, кто стесняется прямого общения со специалистами, будет организован прием в режиме онлайн, сообщили на заседании комиссии по профилактике правонарушений в Шумерле.

Предупредили эксперты и об опасностях, которые подстерегают юных граждан на территориях заброшенных зданий. Это и куски торчащей арматуры, которые могут серьезно травмировать, и неустойчивость ветхих конструкций, что в любую минуту грозят разрушиться. В Шумерле к таким объектам относятся старое здание школы № 7 по улице Горького и зона бывшего химзавода. Несмотря на то, что вход туда воспрещен, местные жители говорят, что люди там все же появляются.

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СТРАНУ ПРЕДСТАВЛЯЛА В ООН

ЯДРИН. 13 февраля исполнилось 105 лет со дня рождения дипломата Зои Мироновой. В доме по улице 50 лет Октября, где она родилась и жила, на днях открыли мемориальную доску.

Зоя Васильевна успешно окончила Московский институт тонкой химической технологии имени Ломоносова, работала в Научно-исследовательском институте редких металлов, стала кандидатом технических наук. За разработку и внедрение технологии получения нового редкого металла ей присудили Госпремию СССР. Работала в исполкоме Московского городского Совета и занималась вопросами культуры, народного образования, здравоохранения и социального обеспечения. Часто выезжала за рубеж в составе делегаций. Участвовала в сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в составе комиссий по правам женщин и по гуманитарным проблемам.

С 1960 года Зоя Миронова почти четверть века представляла нашу страну в ООН в Нью-Йорке и Женеве. В 1991 году в возрасте 79 лет обладательницы пожизненного звания чрезвычайного и полномочного посла СССР не стало. Но на малой родине ее имя знает каждый.

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МЫ С ТОБОЙ ОДНОЙ КРОВИ

ВУРНАРСКИЙ РАЙОН. Более 80 жителей района в День донора пришли в районную больницу, чтобы сдать кровь.

16 февраля здесь развернулся мобильный пункт Республиканской станции переливания крови. Первыми сдали кровь сотрудники Вурнарской райбольницы. Немало людей приехало из ближайших деревень. Так, житель деревни Буртасы Иван Быков, сдававший кровь уже в десятый раз, пришел вместе со своей супругой Верой Ивановной, которая стала донором впервые.

Вот уже 23 года сдает кровь пенсионерка Раиса Гордеева из деревни Новые Яхакасы. «Тот факт, что моя кровь поможет спасти чью-то жизнь, – это как бальзам на душу», – всегда готова помочь Раиса Геннадьевна.

Кстати, граждане, сдавшие кровь 40 раз или плазму 60 раз, награждаются нагрудным знаком «Почетный донор России». Почетные доноры имеют право на получение ежегодной денежной выплаты в размере 12373 рублей.

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ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!

АЛАТЫРЬ. Зимние забавы, самые вкусные блины с ароматным травяным чаем, катание на лошадях ждут горожан в эти выходные.

Масленицу алатырцы всегда празднуют дружно и весело. Нынче провожать зиму и встречать весну начнут в субботу ровно в полдень на площади перед зданием городского Дворца культуры.

На творческих площадках можно будет поучаствовать в молодецких забавах, послушать народные песни и частушки. Юных горожан прокатят на санях, запряженных лошадьми. На стадионе «Труд» все желающие смогут с ветерком прокатиться на снегоходе. И, наконец, какая Масленица без блинов?! Подкрепиться ими можно будет в торговых палатках, что установят в местах проведения праздничного гулянья. По традиции пройдет и конкурс блинов. Лучших поваров наградят призами.

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БУДЕТ КЛУБ И ДОРОГА

ЯНТИКОВСКИЙ РАЙОН. В Чутеевском сельском поселении местные власти подвели итоги своей работы в 2016 году и наметили планы на наступивший год.

Так, большая работа предстоит по строительству Чутеевского дома культуры на 106 мест. Необходимо будет также заменить обычные лампы уличных фонарей энергосберегающими, начать строительство дороги по улицам Лесная, Гагарина, Чапаева и Николаева. Кстати, в этом году должен завершиться капитальный ремонт дороги Янтиково – Чутеево – Кайбицы.

Активно выступали на отчетном собрании и сельчане. Людей волновали вопросы дальнейшего благоустройства сел и деревень, очистки местных прудов от ила, установки дополнительных площадок для сбора мусора, отлова безнадзорных собак, ремонта спортивного зала школы и другие темы. Проблемы, озвученные сельчанами, глава администрации Янтиковского района Владимир Ванерке и глава сельского поселения Григорий Куклов взяли на контроль.