Без помощи больные не останутся

График работы поликлиник и больниц на праздничные дни обнародовал Минздрав Чувашии.

Как сообщают в ведомстве, 23 и 26 февраля, а также 8 марта в поликлиниках – нерабочий день.

24 и 25 февраля неотложная помощь будет оказываться с 8 до 14 часов с приемом вызовов до 13 часов, врачи поликлиник 25 февраля будут работать по графику субботы. Но те, у кого в праздники возникли серьезные проблемы со здоровьем, без помощи медиков не останутся.

С 23 по 26 февраля и 8 марта неотложная медицинская помощь будет оказываться в круглосуточном режиме в приемных покоях больницы скорой медицинской помощи, республиканской детской клинической больницы и городской клинической больницы №1.