Главное, Политика Умеют разговаривать с молодыми Наша республика вошла в первую группу итогового рейтинга регионов по эффективности реализации молодежной политики за 2016 год, который подготовило Федеральное агентство по делам молодежи.

Деятельность профильных региональных структур оценивалась по эффективности их работы в рамках 16 ключевых направлений государственной молодежной политики. Для составления рейтинга была разработана специальная система показателей эффективности, состоящая из многих факторов. В том числе учитывалось количество участников молодежных мероприятий, проводимых на территории региона. При подготовке рейтинга была использована также автоматизированная информационная система «Молодежь России».

Список возглавил Санкт-Петербург (84 балла), за ним следуют Ленинградская область (82 балла), Тюменская область (81 балл) и Красноярский край (81 балл). Замыкают первую группу регионов Чувашская Республика, Тульская область и Краснодарский край, набравшие по 69 баллов.

Региональный рейтинг по результатам 2016 года был дополнен интегральным рейтингом федеральных округов, который возглавил Уральский федеральный округ с 67 баллами. Второе место разделили между собой Центральный и Северо-Западный федеральные округа, набрав по 65 баллов каждый, сообщает официальный сайт Росмолодежи.

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