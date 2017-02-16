Пассажиры довольны, перевозчики – не очень

ПРИЖИВЕТСЯ ЛИ БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ В МАРШРУТКАХ?

На брифинге, посвященном изменению платы за проезд в общественном транспорте, выступили все желающие: и сотрудники городской администрации, и работники компании «Единая транспортная карта» (ЕТК), и представители банка, обслуживающего карты. Сказали свое слово и те перевозчики, которые недовольны нововведениями.

Как уже рассказывала «СЧ», со следующего понедельника, 20 февраля, за проезд в троллейбусах, автобусах и маршрутках в Чебоксарах будут платить по новым тарифам. Главная особенность: если выбрать безналичный расчет (расплатиться при помощи единой транспортной карты или банковской карты с транспортным приложением), то проезд обойдется значительно дешевле. При этом стоимость «взрослых» проездных не увеличится: троллейбус – 700, автобус – 750, на оба вида транспорта – 1050 руб. А для школьников и студентов-очников даже снизится – до 500 руб.

В троллейбусе при безналичном расчете стоимость проезда – 13 руб., наличными – 17. В автобусе безналом – 14 руб., наличкой – 18. В маршрутках безналом – 18 руб., наличкой – 22.

Пассажиры с энтузиазмом приняли инициативу городских властей. Как доложили представители компании «ЕТК», к середине февраля удалось продать 19 тысяч карт, и сегодня их можно приобрести и пополнить как в офисе «ЕТК», так и в диспетчерском павильоне троллейбусного управления, на автостанции «Новосельская», в отделениях почтовой связи, в банковских офисах. Раскупаются они быстро, и еще 12 тысяч карт уже заказаны дополнительно. Рабочий срок карт – 5 лет, необходимую сумму на проезд пассажир пополняет при необходимости.

– Все маршрутки, кроме двух маршрутов № 49 и 51, оборудованы терминалами для безналичной оплаты, – заверил начальник отдела транспорта Денис Савельев.

Что же касается двух «мятежных» маршрутов, то их перевозчики заняли свою позицию относительно безналичной оплаты проезда. На брифинге один из них не скрывал: новые тарифы, а главное – безналичный расчет, могут серьезно ударить по заработкам водителей. Есть риск потерять опытные кадры, а может, и сам маршрут, если на нем попросту некому будет работать.

Нововведения еще не вступили в силу, но пассажиры периодически сталкиваются с тем, как эмоционально их оценивают водители маршруток. Возмущаются люди за рулем не только введением безналичного расчета, но и тем, что средства поступают сначала в банк, а уж потом возвращаются для расчета.

«На маршруте водители ругаются и скандалят с пассажирами, которые предъявляют для оплаты проезда электронные карточки. Мы, пассажиры, причем тут?! Мы оплачиваем проезд, да еще и выслушивать негатив должны почему-то…»

«Терминал есть, но водитель говорит что оплата будет производиться после 20.02.17 г. И бесплатно не повезет, несмотря ни на какие указы!» Комментарии с сайта «СЧ» к материалу «Проезд «по карточке» – дешевле» (31.01.2017)

Замглавы администрации Алексей Маклыгин так пояснил для прессы ситуацию:

– Нет смысла скрывать, что сейчас основной заработок водителей маршруток состоит из их доли неучтенной налички. Предполагается, что часть денег они по устному договору отдают «хозяину» маршрута, оставшиеся забирают себе. Введение безналичного расчета делает операции прозрачными, что, конечно, нравится не всем. Но по нашим расчетам перевозчики не должны потерпеть убытки. Когда цена на проезд снизится – число пассажиров увеличится, если не на одном виде общественного транспорта, то на другом обязательно. Однако перевозчикам придется работать с учетом того, что их деятельность теперь прозрачна, и надо соблюдать все требования трудового и налогового законодательства.

Мы будем очень жестко мониторить работу перевозчиков, требовать и добиваться, чтобы все работали по закону, – подытожил Алексей Маклыгин.

«Горячая линия» по работе общественного транспорта 23-51-99.