Главное Проезд «по карточке» – дешевле С 20 февраля заметно возрастет разница в стоимости проезда в чебоксарских троллейбусах, автобусах и маршрутных такси в зависимости от того, платите вы наличкой или безналом. Причем «по карточке» проезд станет даже дешевле, чем сегодня.

Например, в троллейбусе, если платить при помощи единой транспортной карты (ЕТК), стоимость проезда составит 13 рублей, а если деньгами – то уже 17 рублей. В автобусе оплата поездки безналичным расчетом составит 14 рублей, наличкой – 18 рублей. То же самое коснется и маршрутных такси. Если платить наличными, то проезд обойдется в 22 рубля, если безналом – в 18 рублей.

– Изменение тарифов мотивирует людей пользоваться безналичным расчетом, что позволит им сэкономить на проезде, а нам сделать деятельность перевозчиков более прозрачной, – рассказал начальник отдела транспорта и связи городской администрации Денис Савельев.

ЕТК давно действует в городе, но пока ею пользуются не так уж много людей. Ведь сейчас сэкономить за одну поездку можно всего рубль. В мэрии считают, что новшество побудит граждан активнее приобретать транспортную карту и перейти на современный вид расчетов – безналичный.

Как напомнили в городской администрации, приобрести ЕТК можно в 12 пунктах, сегодня ее стоимость составляет 70 рублей, что дешевле, чем раньше, когда она стоила 100 рублей. Но это цена «пустой» карты. После приобретения ее нужно пополнить, например, в банковском терминале. Рассчитана ЕТК на пять лет службы.

Как вариант, можно не приобретать транспортную карту, а пользоваться платежной банковской картой. Только нужно будет зайти в одно из отделений банка, чтобы там открыли специальное транспортное приложение.

– Для расчета по ЕТК и банковской карте водитель прикладывает карту к терминалу, – объяснили в городской администрации. – Вводить пин-код не нужно.

К новости об изменении тарифов на проезд отношение неоднозначное. Неплохо, что можно существенно сэкономить при безналичном расчете, но на всех ли маршрутках есть терминалы? В разговоре одна из тележурналисток упомянула, что как раз сегодня утром на ее глазах водитель маршрутки № 52 отказался обслужить пассажира по безналичному расчету, мотивируя тем, что у него нет терминала.

– Отсутствие терминала – это единичный случай. Сегодня ими не оснащены всего два маршрута, № 51 и 49, но по ним работа ведется, – заверил начальник отдела транспорта Денис Савельев.

Сразу же после встречи корреспондент «Советской Чувашии» решил поинтересоваться у водителя маршрутки № 50, на которой возвращался на работу, а есть ли у того терминал для безналичного расчета. «Нет», – прозвучал равнодушный ответ… КСТАТИ

С 20 февраля в Чебоксарах снизится стоимость проездного билета для учащихся и студентов: с 700 до 500 руб. Информация по цене проездных билетов для взрослых уточняется.

«Горячая линия» по работе общественного транспорта: 23-51-99.

Метки: Транспорт, Чебоксары.



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