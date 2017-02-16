О бунте, чести и любви

В ТЮЗЕ ОБРАТИЛИСЬ К РОМАНУ ПУШКИНА

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В этом спектакле занята вся труппа театра. На чувашской земле, где поэт побывал, изучая события крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева, сыграли «Капитанскую дочку».

Премьеру в театре для детей и юношества играли 9 февраля, накануне дня памяти Пушкина. И даже устроили в фойе литературную выставку о жизни и творчестве «солнца русской поэзии». Так что школьники могли окунуться в пушкинский мир уже с самого порога.

А вот в историю любви Петруши Гринева и Маши Мироновой, что зародилась в маленьком гарнизоне Белогорской крепости и окрепла в нелегких испытаниях, они погружаются с первых минут спектакля. Над постановкой работал приглашенный режиссер, лауреат Госпремии Республики Марий Эл Василий Пектеев (наши зрители знают его по работам в Чувашском драматическом театре имени К.В. Иванова). Постановщик трепетно подошел к пушкинскому тексту, в результате получился вдумчивый и искренний разговор о чести и предательстве (пословица «Береги честь смолоду», как известно, эпиграф хрестоматийного произведения), любви и ненависти, конечно, о русском бунте – бессмысленном и беспощадном (это знаменитое определение дает тем событиям повзрослевший герой Пушкина).

В роли юного Петра Гринева выступают два актера, Евгений Петров и Владимир Свинцов, которым в каждом спектакле предстоит пройти путь от дворянского недоросля до отважного офицера. Капитанскую дочку тоже играют две актрисы, Надежда Полячихина и Алина Зайцева, и каждая наделяет Машу собственными милыми чертами. Роль доброго «дядьки» Савельича у Василия Павлова, а в роли капитанши Василисы Егоровны, хозяйки гарнизона, сразу обращает на себя внимание Венера Пайгильдина. Леониду Яргейкину досталась роль предателя Швабрина, и актер не жалеет красок на «извилистое» поведение персонажа. Пугачев в исполнении Дмитрия Петрова узнается при первом же появлении на сцене, еще не в качестве предводителя восстания, а неведомого путника, что вывез из бурана заплутавших Петю и Савельича.

Очень интересно поработала с костюмами Татьяна Батракова, художник Марийского театра кукол. Сделать интересными, неожиданными по стилю и цвету мужские костюмы, все эти тулупчики, мундиры-жилеточки – дорогого стоит. Выбеленные будто снегом, закругленных или заостренных линий, будто растянутых в зеркалах времени, и чистые-несмятые, как воспоминание, которое та страшная реальность тронет уже лишь по касательной. Это новый и заметный профессиональный штрих на этой сцене.

Фоторепортаж Олега МАЛЬЦЕВА: