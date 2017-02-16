Главное Выплата пенсий за праздничные дни График доставки пенсий за праздничные дни февраля и марта в Чувашии скорректирован с учетом работы почты, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.

Сельские пенсионеры смогут получить пенсии и иные выплаты:

17 февраля – за 17 и 18 февраля;

18 февраля – за 19 и 20 февраля;

21 февраля – за 21 и 22 февраля;

22 февраля – за 23 и 24 февраля.

Городские отделения почтовой связи доставят пенсии и иные выплаты по следующему графику:

17 февраля – за 17, 18 и 19 февраля;

18 февраля – за 19 и 20 февраля;

21 февраля – за 21 и 22 февраля;

22 февраля – за 23 февраля.

Все отделения почтовой связи будут доставлять пенсии и иные выплаты:

7 марта – за 7 и 8 марта.

Начиная с 9 марта доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсии кредитные организации, пенсии за март будут зачислены на счет в обычные сроки.

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