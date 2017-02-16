Выплата пенсий за праздничные дни

График доставки пенсий за праздничные дни февраля и марта в Чувашии скорректирован с учетом работы почты, сообщает пресс-служба республиканского отделения ПФР.
Сельские пенсионеры смогут получить пенсии и иные выплаты:
17 февраля – за 17 и 18 февраля;
18 февраля – за 19 и 20 февраля;
21 февраля – за 21 и 22 февраля;
22 февраля – за 23 и 24 февраля.
Городские отделения почтовой связи доставят пенсии и иные выплаты по следующему графику:
17 февраля – за 17, 18 и 19 февраля;
18 февраля – за 19 и 20 февраля;
21 февраля – за 21 и 22 февраля;
22 февраля – за 23 февраля.
Все отделения почтовой связи будут доставлять пенсии и иные выплаты:
7 марта – за 7 и 8 марта.
Начиная с 9 марта доставка пенсий будет осуществляться в обычном режиме по установленному графику.
Гражданам, выбравшим для доставки пенсии кредитные организации, пенсии за март будут зачислены на счет в обычные сроки.
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