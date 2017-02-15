Главное, Спорт Рыцари королевства Каиссы БАТАЛИИ ЗА ШАХМАТНОЙ ДОСКОЙ В республике все большую популярность приобретает традиционная легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». С каждым годом растет число участников праздника спорта. Но вместе с тем в последние годы как-то стал забываться вклад газеты в становление и развитие другого прекрасного вида спорта – шахмат.

А ведь именно «Красная Чувашия» еще в тридцатые годы прошлого века стала пионером приобщения к древней игре широких масс трудящихся и прежде всего молодежи и школьников. На ее страницах печатались шахматные задачи с разъяснением правил игры. Одним из первопроходцев был заведующий отделом газеты Алексей Студенецкий. Он сам прекрасно играл в шахматы, несколько раз был чемпионом республики. Но особенно прославился Алексей Николаевич как шахматный композитор и теоретик. В 1939 году он разработал «Правило блуждающего квадрата», которое вошло в теорию мировых шахмат под названием «Правило Студенецкого». Для непосвященных людей его разъяснение мало что даст, поэтому сошлемся на авторов гуляющего в соцсетях утверждения, что «это правило знали Ботвинник с Петросяном, знают и Карлсен с Карякиным».

Студенецкий также участвовал, и небезуспешно, в международных шахматных турнирах по переписке, побеждая весьма именитых соперников. Ну и, естественно, несмотря на такую широкую известность, до конца своих дней не брезговал внутриредакционными соревнованиями. Тем самым давая уроки своим молодым коллегам – любителям шахмат. Правда, иногда и ему самому приходилось, что называется, останавливать часы, в том числе и в игре с автором этих строк.

Традиции Студенецкого в шахматной композиции, в пропаганде шахмат на страницах нашей газеты продолжил кандидат в мастера спорта, профессор (экономики) Владислав Соловьев. Он несколько лет вел шахматную рубрику в газете.

Но самым именитым внештатным автором, ведущим шахматного раздела в газете был международный мастер, чемпион РСФСР Владимир Сергиевский, входивший в сборную России, побеждавший самого Бориса Спасского, неоднократного претендента на мировую шахматную корону Виктора Корчного и других.

Владимир Дмитриевич вел шахматный кружок во Дворце спорта «Спартак», воспитал немало известных чувашских шахматистов, в том числе и чемпионов республики.

Коль уж мы заговорили о чемпионах республики, то самое время вспомнить о Николае Васильеве. Начинал он сотрудничать с газетой в качестве ведущего все того же шахматного раздела, будучи еще совсем молодым. В то время он работал преподавателем детско-юношеской спортивной школы, учил ребят азам шахматной игры. И одновременно сотрудничал с «Советской Чувашией». Постепенно он стал в газете своим человеком. Через некоторое время его приняли и в штат редакции. Был обозревателем, заведующим отделом. Ну и, конечно же, не забывал о шахматах. Он придал новый импульс шахматной жизни в коллективе.

А надо сказать, что в редакции в разное время было немало сильных шахматистов. Кроме уже упоминавшихся корифеев можно назвать ответственного секретаря Вениамина Станюкова, заместителя редактора Алексея Муллина, журналистов Юрия Персова, Александра Белова, Валерия Железнова, Евгения Мешалкина. Шахматисты газеты участвовали в республиканских командных соревнованиях, где добивались неплохих результатов. Мы выезжали с дружескими визитами к коллегам в Казань, Йошкар-Олу, Горький и другие города. Принимали с ответным визитом гостей в Чебоксарах.

О шахматных баталиях в редакции еще в 1968 году в номере, посвященном 50-летию газеты, в юмористической заметке «Спорт и труд рядом идут» Анатолий Финько писал: «Только недавно завершилась Большая шахматная внутриредакционная баталия, за которой следили все любители шахмат редакции. Были введены и материальные стимулы. Первый приз – «Фразеологический словарь», последний приз – баранки».

Увы! Все это уже в далеком прошлом. Владимир ЖЕБИТ

Метки: Спорт, История, Юбилей «СЧ».



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