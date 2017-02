Комментарии RIF on Помог избавиться от «автохлама» Александр А on Алексей КЛЮЧНИКОВ: Мы строим «умные» дома Геннадий Краснов on Энтузиасты с улицы Николаева Серж on Мамонты могут подождать Аноним on Мамонты могут подождать Сергей on В Чебоксарах приступают к проектированию третьего транспортного полукольца Аноним on Лента спортивных новостей Главное «Я был неробкого десятка…» ЧЕЛОВЕК, НЕ УТРАТИВШИЙ СПОСОБНОСТИ УДИВЛЯТЬСЯ Редакторский срок Михаила Иванова, без преувеличения, можно считать историческим. Его предшественники руководили газетой в чисто партийные «коммунистические» времена, последователи – в однозначно «демократические». А на Иванова пришелся пик «застоя» с не очень плавным переходом в «перестройку». Сложней всего, конечно, пришлось Исааку Кириллову, принявшему пост в 1988 году, но свобода начиналась с Иванова.

Поделиться воспоминаниями о работе под руководством Михаила Ивановича могли бы многие из тех, кому довелось быть с ним весь его редакторский срок. Но я один из оставшихся сегодня в стенах редакции. И, взяв на себя смелость написать об этом человеке, расцениваю это еще и как честь.

О Михаиле Ивановиче написано много и в разных изданиях. Причем в разных ипостасях, и тут вряд ли что нового можно добавить. Я хочу рассказать (или напомнить) о малоизвестных редакционных эпизодах, к которым имел отношение тогдашний редактор газеты. ИЗ ДОСЬЕ

Родился 15 ноября 1927 года в деревне Эльбарусово Мариинско-Посадского района. Участвовал в войне с Японией. По окончании в 1958 году факультета журналистики Ленинградского университета работал на разных должностях в газете «Советская Чувашия», в 1964–1966 годах был редактором газеты «Молодой коммунист». В 1974–1988 годах – редактор «Советской Чувашии». В 1994–1998 годах руководил пресс-центром Госсовета Чувашии, с 1998 года – доцент Чувашского госуниверситета.

Трижды избирался депутатом Верховного Совета республики. Заслуженный работник культуры Чувашии, лауреат премии Союза журналистов Чувашии имени Семена Эльгера. Награжден орденами Отечественной войны 2-й степени, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой». ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС ЖУРНАЛИСТА ИВАНОВА

До Михаила Иванова газетой руководили в основном редакторы с образованием партийной школы. Он стал, пожалуй, первым настоящим профи в редакторском кресле, имея за плечами хорошее журналистское имя, известное читателям по таким публикациям, как «Человек из легенды», «Рядом с Камо» и множеству других.

В журналистской биографии каждого из нас есть свой час пик, которым мы потом к месту и не к месту гордимся. Кто-то первым написал, скажем, об открытии нового завода… Лично мне доверили в 1992 году сделать первую разрешенную публикацию о том, что на «Химпроме» изготавливали химические бомбы.

Но все это меркнет по сравнению с заданием, которое получил журналист Михаил Иванов после полета Андрияна Николаева. Он первый тогда был допущен к этой теме. Освещал первый приезд космонавта на родину, а также был приглашен в составе чувашской делегации на прием космонавтов в Кремле.

– Возвращаюсь как-то вечером в редакцию – лежит записка: завтра в 7 утра быть на месте хорошо одетым… Утром оделся в лучшее, что было (а выбор был не очень большой), пришел, жду. Появляется редактор и говорит: полетишь в Москву, в Кремль… На легком самолете военного образца (я все-таки в авиации служил) из Чебоксар с мамой космонавта Анной Алексеевной и братом Андрияна вылетели в столицу. Приземлились на каком-то подмосковном, тоже военном, аэродроме. Маму и Ивана пересадили в другой самолет, а я дальше с человеком из обкома добирался на электричке. Разместили нас в гостинице, на другой день сопроводили в Кремль.

Не стану пересказывать все подробности – многое уже и подзабылось. Помню хорошо, как проходил прием в огромном сверкающем зале, за обильно накрытыми столами. Вижу, стоят Хрущев и Брежнев, который тогда был председателем Президиума Верховного Совета. Стали говорить здравицы, и Брежнев так хорошо, толково, четко сказал свое слово, что я потом, в годы застоя, когда над его речью смеялись, удивлялся: мог же хорошо генсек говорить… Помню еще, как утомившаяся от непривычной суматохи Анна Алексеевна присела на какой-то приступочек и тихо сидела… С Иваном же немного выпили, хорошо закусили.

По возвращении дал в газете хороший отчет о приеме. Космическую тему с супругой, известным журналистом Валентиной Андреевной мы долго продолжали – книгу об Андрияне написали.

«МОЙДОДЫР», КОТОРОГО БОЯЛИСЬ

Был ли сильным в 1970-е годы диктат обкома над редактором, редакционной политикой? Со временем оценки, конечно, меняются: тогда роль парторгана (а кроме него газета была еще и органом Совета Министров и Верховного Совета ЧАССР) воспринималась в соответствии с тем временем, сейчас – несколько иначе.

– Я не слишком тесно общался с обкомом, несмотря на то что был членом бюро, – говорит Михаил Иванович. – Задания оттуда поступали как бы безоговорочно, особенно когда дело касалось освещения важнейших экономико-политических событий.

В биографию «Советской Чувашии» 1970-х годов вплелись, без преувеличения, эпохальные для всей республики события: строительство тракторного завода и Чебоксарской ГЭС. Это накладывало особую ответственность на редактора Иванова. В течение ряда лет в газете выходили целевые полосы о текущих делах на этих стройках века. И авторитет газеты был чрезвычайно высоким. Как-то на одной из пресс-конференций секретарь обкома по промышленности Петр Левин обмолвился, что собкор «Советской Чувашии» на ГЭС Петр Кольцов владеет ситуацией на стройке подчас лучше него…

В самом конце 1980-х годов стало модным распинать «партократов», в том числе редакторов партийных газет, не дававших ходу правдивым публикациям. Шумела, конечно, и наша редакция. На одном из собраний, когда Иванов уже не был редактором, один из смелых (без всякой иронии) известных в ту пору журналистов упрекнул Михаила Ивановича в том, что он «зарубил» его разоблачительную статью о чернобыльском мясе, якобы завезенном в республику.

Михаил Иванович привел достаточно убедительную подоплеку дела. Но сильно обиделся и резко сказал, что он никогда не был робкого десятка. Еще будучи членом бюро обкома партии, не раз выступал на заседаниях по острым вопросам.

Во время недавней встречи дома у Михаила Ивановича я обмолвился, что у него все же была репутация смелого редактора. «Да нет, слишком смелым я не был, иначе долго не просидел бы в кресле», – ответил он.

Да, смелость тогда была не в почете. Но на моей памяти несколько редакционных акций, весьма смелых по тем временам, осуществление которых было немыслимо без риска со стороны редактора. Сейчас, наверное, мало кто помнит сатирический раздел, выходивший в газете в 1979–1980 годах. Назывался он безобидно, но с едким намеком – «Мойдодыр». «Мыли до дыр» всякого рода нарушителей социалистической морали. Причем не только вороватых продавцов, бюрократов-управдомов…

У рубрики был коллективный автор, своего рода Козьма Прутков, которого представляли известные журналисты Евгений Мешалкин, Валентин Шишкин, Александр Паланов и примкнувший к ним писатель Владимир Мурашковский (земля им пухом). При этом все они числились как бы в оппозиции у редактора, на планерках постоянно мутили воду. Но, несмотря на это, редактор Иванов всячески поддерживал свободолюбивые инициативы «могучей кучки», в том числе выпуск «Мойдодыра».

Как-то ребята раскопали, что управляющий крупным строительным трестом, известная в республике персона, имея 4-комнатную квартиру на троих, «сделал» для дочери еще и отдельную однокомнатную. По нынешним меркам – «семечки», а тогда это было куда как серьезным нарушением. Мурашковский, под видом сантехника заявившийся домой к управляющему, до сантиметра измерил площадь. Узнав о назревавшем скандале, тот примчался в редакцию. Но редактор, как потом стало известно, не пошел на уступки. Потому что ему всегда претили подобные вольности. Публикация вышла, квартиру пришлось вернуть, управляющий понес наказание, кажется, по партийной линии.

В 1983 году я написал статью об одном совхозе Аликовского района, разваливавшемся по вине директора. Публикацию отметили на летучке. Все бы ничего, да директор оказался зятем секретаря обкома по сельскому хозяйству. Но я узнал об этом только постфактум, а редактор, как выяснилось, – еще до публикации. Заходит Михаил Иванович к нам в кабинет и говорит: «Иду сегодня по коридору в обкоме, навстречу – А.?М. с газетой в руках. Хорошую статью, говорит, опубликовали…»

Это всего лишь несколько фактов, лежавших на поверхности. Наверняка, немало было и более крупных «наездов» на редактора, не прибавлявших ему здоровья, о которых разве что только супруга Валентина Андреевна знала…

В Иванове удивительно сочеталась резкость в оценках, подчас нелицеприятная (о которой, по его признанию, он часто сожалел), с трогательным участием в личных судьбах людей. Лично меня он не раз «консультировал» по семейным вопросам. «Не культивируй, – говорил, – домострой, старайся исполнять домашние дела лучше жены. Вот у меня жареная картошка получается в десять раз вкуснее, чем у Валентины Андреевны…»

ВСЕ РЕШАЛИ КАДРЫ. И ЖИЛЬЕ…

Без указаний обкома, конечно, не обходилось. Но вот что касается внутренней политики редакции, прежде всего кадровой, тут Иванов советов наверху не спрашивал. Еще в его бытность заместителем редактора началось кардинальное обновление творческого состава. Ветеран газеты Владимир Жебит недавно уже рассказывал, как за целой группой выпускников Ленинградского университета приезжал редактор Матвей Семенов. Свое слово в этой акции сказал и Михаил Иванович, посоветовав ему «сосватать» несколько по-настоящему талантливых молодых журналистов. А потом Иванов стал их куратором и опекуном.

Спустя несколько лет, став редактором, в 1975 году Михаил Иванов уже сам привез из Ленинграда двоих выпускников – Александра Паланова и Владимира Иванова (Иванского). Автор этих строк в том же году приехал на практику, а через год был зачислен в штат корреспондентом сельхозотдела. В актив Иванова можно зачислить и приглашение в газету в том же 1976 году талантливейшей журналистки Ларисы Буланкиной, выпускницы МГУ. Ее – нынешнего редактора «Чебоксарских новостей» – представлять нет необходимости.

Первый ленинградский поток уже был обеспечен жильем. Но получить квартиру в газете было непросто. А вновь прибывшие настойчиво требовали собственной крыши. Кое-кто уже распрощался с Чебоксарами. Как вспоминает Михаил Иванович, он решил тут действовать «методом надоедливости»: постоянно ходил в обком, напоминал о жилищном вопросе. В итоге осенью 1977 года редакции было выделено сразу несколько квартир. Не новые, правда, «хрущевки», но лично я ждал собственного жилья всего лишь год. По тем временам это было просто немыслимо.

Развернувшаяся в середине 1980-х годов перестройка, безусловно, отразилась на содержании газеты. Началось шевеление на заводах в сторону внедрения приемки качества, позже – выборов руководителей. Сейчас мало кто помнит, но выбирать стали даже начальников цехов. Помню одну такую процедуру на Чебоксарском агрегатном заводе, откуда мне довелось писать отчет. В сельском хозяйстве стал внедряться бригадный подряд, в общепите появлялись первые кооперативные кафе. Материалам об этих приметах перестройки редактор давал с ходу «зеленый».

В ноябре 1987 года Михаилу Ивановичу исполнилось 60. За кресло он не стал цепляться, спустя некоторое время заявил о своей отставке. Как он сейчас говорит, никто в обкоме его об этом не просил, решение принимал сам. Исходя из чего? «И сам не знаю… – сказал в недавней беседе. – Но то, что испугала перестройка, неуверенность, что «впишусь» как редактор в новые веяния, – этого не было».

После ухода Михаил Иванов перебрался в кабинет отдела культуры на должность корреспондента, которую когда-то давно занимал. И пошли из-под его пера отличные статьи, в том числе о репрессиях в 1937 году, национальном самосознании. Однако полностью перекраситься в новый «демократический» облик он так и не смог, не оставаясь при этом твердолобым ортодоксом.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОДВИГ

На своем постредакторском пространстве Михаил Иванович демонстрировал прямо-таки поразительную работоспособность. Вернувшись в отдел культуры, в разы перевыполнял норму отработки строк, что не всем молодым удавалось.

Потом было руководство пресс-службой Госсовета, а далее, на протяжении более полутора десятилетий, преподавательская работа в ЧГУ. Что уже само по себе удивляло. Но когда на 83-м году Михаил Иванович защитил кандидатскую диссертацию, многие, в том числе автор этих строк, рты от удивления раскрыли. Первое, что мне пришло в голову, – назвать это настоящим интеллектуальным подвигом. Я и сейчас перечитываю его кандидатскую монографию об основателе Чувашской автономии Эльмене.

Что ж, это в природе журналиста Иванова – удивлять читателей. Но мне запомнились другие его давнишние слова на этот счет. В первый же день моей практики осенью 1975 года в редакции было профсоюзное собрание. Пригласили и меня «вживаться в коллектив». Последним, как водится, выступал редактор. Помню, в основном не в хвалебном тоне – критиковал за то, что мало острых и просто интересных материалов. «Это, наверное, оттого, что некоторые из нас разучились удивляться, – сказал редактор. – А если журналист утратил эту способность, ему надо уходить из профессии».

Метки: Юбилей «СЧ».



Метки: Главное A A A