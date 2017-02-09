Главное, Криминал, Право И судья суда не избежит Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего мирового судьи судебного участка № 5 Ленинского района Чебоксар Вячеслава Романова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и побоев, совершенных из хулиганских побуждений.

По материалам уголовного дела, июньским вечером 2015 года в деревне Большое Яниково Урмарского района судья, будучи нетрезвым, вышел из своего автомобиля Nissan и по малозначительному поводу вступил в словесный конфликт с 60-летней местной жительницей. Он толкнул ее, отчего пенсионерка упала на землю, ударил ногой, а затем вывернул женщине руку и сломал ее, что расценивается как причинение тяжкого вреда здоровью.

После этого служитель Фемиды также из хулиганских побуждений нанес побои 32-летнему сыну потерпевшей, который увидел происходящее и потребовал от Романова прекратить противоправные действия в отношении его матери.

Уголовное дело было возбуждено председателем Следственного комитета РФ на основании решения квалификационной коллегии судей Чувашии. Высшая квалификационная коллегия судей России оставила его без изменения. По представлению председателя Верховного суда Чувашии Романов был привлечен к дисциплинарной ответственности – досрочному прекращению полномочий мирового судьи.

Свою вину фигурант дела не признал, однако его причастность к произошедшему подтверждена экспертизами, показаниями потерпевших и двух десятков свидетелей, а также другими материалами, сообщили в СУ СКР по Чувашии.

Романов привлечен и к административной ответственности за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения – на полтора года лишен права управления транспортом и оштрафован на 30 тыс. рублей. Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд республики.

В следственном управлении сообщают, что в феврале 2011 года Романов уже привлекался к дисциплинарной ответственности, тогда получил предупреждение за то, что, будучи нетрезвым за рулем машины, перекрыл движение автотранспорта и вступил в конфликт с другими участниками дорожного движения.

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