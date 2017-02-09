Старшие не позволили себя обидеть

Финишировало республиканское первенство школьной баскетбольной лиги.
По его результатам победителями стали команды чебоксарского лицея № 3 (у девушек) и комсомольской СОШ № 2 (среди юношей). Спортивные баталии увенчал матч между нынешними и бывшими школьниками, где за первых выступили сильнейшие из молодых игроков. А вот «бывших» представили председатель Кабмина республики Иван Моторин, министр спорта Чувашии Сергей Шелтуков, главный тренер «Чебоксарских ястребов» Сергей Худаев и несколько игроков команды. А также – курирующая школьный спорт представитель Всероссийской федерации баскетбола, олимпийская чемпионка Светлана Антипова. Эта битва завершилась со счетом 38:37 в пользу «аксакалов».
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