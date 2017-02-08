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Минтранс Чувашии ищет пути по ликвидации задолженности по заработной плате работникам ГУП ЧР «Чувашавтотранс»

6 февраля 2017 года из около 1000 работников Чебоксарского ПАТП, в том числе Новочебоксарской автоколонны, 280 работников уведомили работодателя о не выходе на работу в связи с невыплатой зарплаты. В результате чего 8 февраля 2017 г. утренние рейсы по ряду автобусных маршрутов не были выполнены.

Задолженность по заработной плате перед работниками предприятия за 4 месяца составляет более 65 млн рублей. В настоящее время её выплата осуществляется ежедневно за счёт текущей выручки от перевозок.

Накануне Минтрансом Чувашии администрации Чебоксарского и Мариинско-Посадского районов были предупреждены о возможных перебоях в работе общественного транспорта и необходимости увеличить выпуск автобусов на муниципальные маршруты. Кроме того, врио министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Алексей Тимофеев встретился с коллективом Новочебоксарской автоколонны, где проинформировал о проводимой во исполнение поручения Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева работе по разработке плана финансового оздоровления ГУП ЧР «Чувашавтотранс» и выделению субсидий на погашение части задолженности по заработной плате.

По ряду маршрутов перебои в работе транспорта удалось компенсировать за счёт увеличенного выпуска автобусов на альтернативных маршрутах. В пригородном сообщении значительных затруднений добраться к месту работы у граждан не возникло. Нехватку автобусов ощутили пассажиры городских маршрутов г. Чебоксары, в частности № 10, 14, 15, 22 и 24.

Напомним, что Чебоксарское ПАТП обслуживает 36 автобусных маршрутов, в том числе 18 городских и 18 пригородных маршрутов, Новочебоксарская автоколонна – 17 автобусных маршрутов, в том числе 2 городских маршрута и 15 пригородных маршрутов.

По итогам 2016 года выручка предприятия по сравнению с 2015 годом снизилась на 5,6%. Количество перевезенных пассажиров ГУП ЧР «Чувашавтотранс» Минтранса Чувашии за 4 года с 2012 по 2015 год снизилось на 22%. При этом, несмотря на снижение выручки, в 2016 году в соответствии с отраслевым соглашением с профсоюзной организацией увеличена заработная плата работникам предприятия.

На текущую дату Минтрансом Чувашии разработаны и направлены на согласование в заинтересованные министерства и ведомства нормативные правовые акты по выделению субсидий на погашение части задолженности по заработной плате перед работниками ГУП ЧР «Чувашавтотранс». Принятие постановлений ожидается во второй половине февраля 2017 года.

Источник: Министерство транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики

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Метки: Лента новостей, .

08.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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