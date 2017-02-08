Ежегодно 8 февраля отмечается День российской науки, учрежденный указом Президента Российской Федерации в 1999 году. Именно к этой дате был приурочен Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ обучающихся имени Д.И. Менделеева, который проходил с 3 по 5 февраля в Москве.

В этом году в конкурсе приняло участие более 310 работ из большинства регионов России, среди которых была работа ученицы 9а класса МБОУ «СОШ № 48» Алексеевой Екатерины. Основные конкурсные мероприятия проходили в здании РХТУ им Д.И. Менделеева, конкурсная защита работ проходила по 13 секциям. Екатерина Алексеева выступила в секции «История» и по итогам конкурса получила звание победителя (диплом 1 степени), награждена золотой медалью и путевкой в Международный детский центр «Артек» на профильную смену юных исследователей под названием «Фестиваль наук «Путь к Олимпу».

Источник: Управление образования администрации города Чебоксары