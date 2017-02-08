Полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте РФ назначен Юрий Акиньшин

8 февраля Глава Чувашии Михаил Игнатьев подписал Указ о назначении полномочным представителем Чувашской Республики при Президенте Российской Федерации Юрия Акиньшина.

В ходе рабочей встречи руководитель региона подчеркнул: «Рассчитываю, что с первых дней в новой должности вы будете работать на общий результат во благо жителей республики».

Михаил Игнатьев отметил, что важнейшей задачей полномочного представителя Чувашской Республики при Президенте РФ является выстраивание конструктивных отношений с федеральными органами власти.

«Благодарю за доверие. Я приложу все усилия, чтобы Чувашская Республика, наша земля процветала», — сказал Юрий Акиньшин.

Отметим, Юрий Акиньшин имеет образование агронома и юриста. Он закончил Ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию и Северо-Кавказский государственный технический университет. У Юрия Акиньшина большой опыт работы в органах власти Ставропольского края и федеральных органах власти.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики