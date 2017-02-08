Из-под земли достали и по кирпичику собрали

УНИКАЛЬНЫЙ ЭКСПОНАТ ГОРОЖАНЕ СМОГУТ УВИДЕТЬ УЖЕ ВЕСНОЙ

Осенью прошлого года мы уже рассказывали читателям, что старинную печь 17 века, обнаруженную при строительстве бизнес-центра на улице Ярославской в Чебоксарах, решено было поднять и сделать музейным экспонатом («В печи томились кирпичи», 3.10.2016 г.). С тех пор вокруг уникального предмета старины на виртуальных форумах ходило немало слухов. Горожане беспокоились: что же случилось с памятником, не разрушилась ли при поднятии печь, а может, ее и вовсе засыпали, чтоб не мешала стройке… Между тем, археологи вместе с рабочими, которых компания-застройщик выделила исследователям в помощь, трудились не покладая рук.

«Объект еще не полностью готов к открытию, но вы можете посмотреть, что у нас получилось», – сообщил на днях корреспонденту «СЧ» исполняющий обязанности директора историко-художественного музейного комплекса Новочебоксарска Дмитрий Спрыжков, под чьим руководством велись раскопки.

СНОВА В ПОДЗЕМЕЛЬЕ

Найти объект археологического наследия оказалось непросто. Дмитрий Спрыжков встретил нас у входа в подземную стоянку, что находится под зданием нового бизнес-центра. В конце этого автотуннеля в нише, словно перенесенная машиной времени из глубины веков, напротив дорогих авто и стояла старинная печь, точь-в-точь как на эскизах, сделанных археологами до ее «изъятия» из недр земли. Возле топочных камер была установлена подсветка, а внутри них «горел» декоративный огонь. Над печью закреплен прозрачный занавес, исполняющий роль жара, исходящего от печи. А на заднем плане изображены живописные виды старинных Чебоксар и того места, где речушка Кайбулка впадала в Волгу: именно здесь неподалеку и обнаружили артефакт. В холодном помещении печь будто согревала своим духом старины унылый автомобильный ряд.

– Таково было решение специальной рабочей группы, в которую вошли археологи, этнографы, историки, представители Министерства культуры республики. На общем обсуждении было принято предложение застройщика «приютить» экспонат в своем здании, – разъяснил руководитель раскопок. – Ну а мы сделали главное – смогли сохранить интереснейший памятник, чтобы показать его людям.

ОПАСНЫЙ ПОДЪЕМ

– Опыт наших археологов действительно уникален. В России таких крупных печей для обжига кирпича ранее не находили. Да и никто не брался за то, чтобы вытаскивать на поверхность земли столь масштабный археологический объект с пятиметровой глубины, – рассказал историк и кандидат искусствоведения Дмитрий Мадуров, который два года назад и обнаружил на стройке старинную находку. Он же взялся помочь искателям в их смелом проекте.

Трудностей пришлось преодолеть немало. Иногда печь полностью затапливало дождевой водой, то и дело обваливался грунт. Наконец, конструкцию разделили на отдельные блоки. За три века кирпич, конечно, стал слабым и грозил рассыпаться, поэтому каждый фрагмент пришлось сначала скреплять металлическими прутьями и деревянной опалубкой и только потом вытаскивать с помощью крана на поверхность.

Спустя три месяца после начала работ печь увидела свет. Ее вновь по кирпичику собрали, обработав скрепляющей пропиткой, так что простоит она, как заверили ученые, еще долго. И особого ухода не потребуется.

– Кстати, ни один кирпич при сборке печи не был заменен на современный «большемер», – заметил Дмитрий Мадуров, демонстрируя свое детище журналистам.

ЗА СТЕКЛОМ

Объект археологического наследия, с которого, вероятно, и начиналось строительство каменных зданий Чебоксар, безусловно, теперь будут рекомендовать для посещения туристам.

– Мы предполагаем, что первые каменные строения в Чебоксарах, возведенные русскими мастерами, старейшая в России тюрьма и Введенский собор, изначально были построены из кирпича, сделанного именно в этой печи в начале 60-х годов 17 века. Позднее из него были возведены еще пять церквей. Однако с 1694 года кирпичное строительство велось только в Петербурге, производство кирпича в Чебоксарах на долгие годы приостановилось, – поделились любопытной информацией историки.

Однако как именно планируют здесь проводить экскурсии, еще предстоит решить Министерству культуры республики. Скорее всего, для посетителей будет открыт отдельный вход через центральное фойе бизнес-центра, ведь вести группу туристов через подземный лабиринт автостоянки как-то уж совсем экстремально.

Пока же экспонату стараются придать достойный антураж. А скоро печь закроют стеклянной перегородкой. Артефакт обещают показать горожанам с наступлением весны.

Фото Максима ВАСИЛЬЕВА

? Часть кирпичей разобранной печи все же пришлось тащить на себе, отчего под конец работ повредил спину историк Мадуров. А его тезка Дмитрий Спрыжков по неосторожности упал в котлован и сломал ногу.