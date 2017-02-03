Главное, Экономика Юрлица предпочитают строить А ФИЗЛИЦА – КРУТИТЬ БАРАНКУ Подведены итоги бизнес-переписи по результатам деятельности за 2015 год. Такое статистическое наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства проводится раз в пятилетку.

В Чувашии сплошному обследованию подлежало около 17,4 тыс. малых предприятий и почти 32,4 тыс. индивидуальных предпринимателей. Фактически получено отчетов от 87,6 проц. юридических лиц и 85,9 проц. предпринимателей. При этом выяснилось, что из числа отчитавшихся каждое третье малое предприятие и почти каждый пятый индивидуальный предприниматель не осуществляли или приостановили свою деятельность.

Итоги таковы: по сравнению с бизнес-переписью 2010 года предпринимателей-юрлиц стало больше примерно на 2,5 тысячи, а физлиц, напротив, меньше на 13,2 тысячи. В то же время в 2015 году на долю малого и среднего бизнеса приходилось почти 32 проц. инвестиций и более 57 проц. оборота организаций республики.

Малому и среднему бизнесу в Чувашии, как и по всей России, по-прежнему наиболее интересны торговля, включая ремонт автотранспорта, бытовых изделий, предметов личного пользования. Здесь сосредоточены 33 проц. организаций и каждый второй индивидуальный предприниматель. На втором месте – сфера недвижимости, аренды и услуг, в которой осуществляют деятельность каждая пятая организация и каждый седьмой предприниматель. При этом 14 проц. юридических лиц избрали своей деятельностью строительство, 13 проц. – промышленность. А индивидуальных предпринимателей привлекает оказание транспортных услуг, каждый девятый из них занят в данной сфере.

Среди регионов Приволжского федерального округа (их, напомним, 14) Чувашия оказалась на девятом месте по количеству субъектов малого и среднего бизнеса – юридических лиц на 1000 человек населения, причем разделила это место с Республикой Башкортостан. Однако по числу предпринимателей на 1000 жителей Чувашская Республика опережает среднероссийский и окружной показатели, уступая только Пензенской и Кировской областям.

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