В Чебоксарах отремонтируют участковые пункты полиции

Чтобы участковые уполномоченные работали в более комфортных условиях и более эффективно обеспечивали безопасность горожан, администрация cтолицы Республики пятый год осуществляет ремонт в помещениях участковых пунктов полиции. По заданию главы администрации Алексея Ладыкова контроль за ходом ремонта возложен на МБУ «Управление жилфондом г.Чебоксары».

Эта работа продолжится и в 2017 году. В рамках подпрограммы «Профилактика правонарушений и противодействие преступности в г. Чебоксары» муниципальной программы «Повышение безопасности жизнедеятельности населения на территории г. Чебоксары на 2014-2020 годы» выделяется 2 млн рублей, на эти средства планируется отремонтировать 4 участковых пункта полиции УПП № 6 ОП №2 (ул. П. Лумумбы, д. 15), УПП № 2 ОП № 6 (Эгерский бульвар д. 49), УПП № 5 ОП № 4 (ул. Красина, д. 4), УПП № 2 ОП № 6 (пр. Мира, д. 6).

Помимо того, в целях пожарной безопасности в 18 участковых пунктах «глухие» решетки на окнах будут заменены на распашные с запорными устройствами.

К сведению, в 2016 году были отремонтированы пять участковых пунктов полиции по ул. Кадыкова, д. 22, пр. Ленина, д. 28, пр. Мира, д. 72, ул. Хузангая, д. 1, Эгерский бульвар, д. 32. Всего в столице Чувашии функционирует 32 участковых пункта полиции, прием граждан в них осуществляется ежедневно, в рабочие дни с 18 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни – с 16 до 18 часов.

Источник: Управление ЖКХ, энергетики, транспорта и связи администрации г. Чебоксары