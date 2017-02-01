Максим МЕЙКСИН, председатель Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт­Петербурга:

«У нас есть серьезные направления сотрудничества с Чувашской Республикой. В Санкт-Петербурге, как и у вас, развита оборонная промышленность. Также имеется целый ряд направлений, которые могли бы использоваться для реализации совместных проектов в машиностроении, сельском хозяйстве, пищевой и перерабатывающей промышленности, продукция которых традиционно пользуется большим спросом у потребителей. Я думаю, по итогам нашего визита в Чувашию, в рамках проведения Координационного совета по промышленности, будет принят ряд решений по укреплению партнерства».