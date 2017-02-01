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Главное, Новости, Спорт
У рок-­н­-ролла будет своя федерация

Началась работа над созданием федерации акробатического рок-­н­-ролла Чувашии, которая объединит вокруг себя любителей активных видов спорта. Первой ласточкой стал семинар и мастер-­класс, который провел президент Федерации акробатического рок-­н­-ролла Ленинградской области Михаил Баранов.
Встреча состоялась в Центре развития маунтинбайка, куда пришли в том числе и юные звезды республиканской Федерации фитнес-­аэробики. Известный тренер из Санкт­-Петербурга рассказал, что акробатический рок-­н-­ролл уникален сочетанием красоты танца и сложности акробатических элементов. А, по словам президента республиканской Федерации фитнес­-аэробики Оксаны Вербиной, у нового, но быстро набирающего сторонников вида спорта есть все шансы стать любимым для молодежи Чувашии.
«Началась работа над официальным статусом новой федерации в республике, – сообщила она. – И мы ставим перед собой задачу не только формально открыть ее, но и подготовить спортсменов, которые войдут в число сильнейших среди 38 региональных организаций федерации акробатического рок­-н-­ролла».

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Метки: Главное, Новости, Спорт, .

01.02.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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