У рок-­н­-ролла будет своя федерация

Началась работа над созданием федерации акробатического рок-н-ролла Чувашии, которая объединит вокруг себя любителей активных видов спорта. Первой ласточкой стал семинар и мастер-класс, который провел президент Федерации акробатического рок-н-ролла Ленинградской области Михаил Баранов.
Встреча состоялась в Центре развития маунтинбайка, куда пришли в том числе и юные звезды республиканской Федерации фитнес-аэробики. Известный тренер из Санкт-Петербурга рассказал, что акробатический рок-н-ролл уникален сочетанием красоты танца и сложности акробатических элементов. А, по словам президента республиканской Федерации фитнес-аэробики Оксаны Вербиной, у нового, но быстро набирающего сторонников вида спорта есть все шансы стать любимым для молодежи Чувашии.
«Началась работа над официальным статусом новой федерации в республике, – сообщила она. – И мы ставим перед собой задачу не только формально открыть ее, но и подготовить спортсменов, которые войдут в число сильнейших среди 38 региональных организаций федерации акробатического рок-н-ролла».
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