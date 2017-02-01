У рок-­н­-ролла будет своя федерация

Началась работа над созданием федерации акробатического рок-­н­-ролла Чувашии, которая объединит вокруг себя любителей активных видов спорта. Первой ласточкой стал семинар и мастер-­класс, который провел президент Федерации акробатического рок-­н­-ролла Ленинградской области Михаил Баранов.

Встреча состоялась в Центре развития маунтинбайка, куда пришли в том числе и юные звезды республиканской Федерации фитнес-­аэробики. Известный тренер из Санкт­-Петербурга рассказал, что акробатический рок-­н-­ролл уникален сочетанием красоты танца и сложности акробатических элементов. А, по словам президента республиканской Федерации фитнес­-аэробики Оксаны Вербиной, у нового, но быстро набирающего сторонников вида спорта есть все шансы стать любимым для молодежи Чувашии.

«Началась работа над официальным статусом новой федерации в республике, – сообщила она. – И мы ставим перед собой задачу не только формально открыть ее, но и подготовить спортсменов, которые войдут в число сильнейших среди 38 региональных организаций федерации акробатического рок­-н-­ролла».