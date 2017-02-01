Капитан подал пример товарищам

В Алматы (Казахстан) стартовала XXVIII Всемирная зимняя Универсиада, где в составе сборной России выступает 26летний уроженец Новочебоксарска Дмитрий Кириллов.
Он является воспитанником хоккейной школы новочебоксарского «Сокола», а сейчас выступает за «Сокол» (Красноярск) – команду, участвующую в чемпионате Высшей хоккейной лиги. (Не путать с более низким по рангу первенством ВХЛ, где сражается ХК «Чебоксары».) Нападающий. На универсиаде Дмитрий является капитаном сборной России по хоккею с шайбой и играет под № 47.
В первом матче на предварительной стадии россияне со счетом 14:0 переиграли хоккеистов из Южной Кореи. Дмитрий Кириллов в этом матче забил два гола и сделал три результативные передачи. Сегодня очередной соперник наших по группе «С» – сборная Латвии, а 3 февраля – японцы. Далее начнутся матчи на вылет с лучшими командами из групп «А» и «В». Победители универсиады определятся 8 февраля. Болеем за Россию!
Фото с сайта ВХР
?? Игроки сборной страны доверяют своему лидеру Дмитрию Кириллову.
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