Наркотик лишил свободы

За незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства к 9 с половиной годам лишения свободы приговорен 47-летний житель Алатыря.
Установлено, что мужчина приобрел и хранил дома 3,695 грамма синтетического наркотического средства, которое было изъято у него сотрудниками полиции в октябре прошлого года. Кроме того, он был уличен и в сбыте опасного зелья в городском сквере.
Фигурант дела сбыт наркотика отрицал, к судебному заседанию выдвинул версию о том, что в тот день находился в Чебоксарах. Однако ее опровергла запрошенная гособвинителем и изученная детализация телефонных переговоров обвиняемого.
Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре республики.
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