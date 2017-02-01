Наркотик лишил свободы

За незаконное приобретение, хранение и сбыт наркотического средства к 9 с половиной годам лишения свободы приговорен 47-­летний житель Алатыря.

Установлено, что мужчина приобрел и хранил дома 3,695 грамма синтетического наркотического средства, которое было изъято у него сотрудниками полиции в октябре прошлого года. Кроме того, он был уличен и в сбыте опасного зелья в городском сквере.

Фигурант дела сбыт наркотика отрицал, к судебному заседанию выдвинул версию о том, что в тот день находился в Чебоксарах. Однако ее опровергла запрошенная гособвинителем и изученная детализация телефонных переговоров обвиняемого.

Наказание он должен отбывать в колонии строгого режима, сообщили в прокуратуре республики.