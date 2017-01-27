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Грипп отступает, но пока не сдается

За прошедшую неделю подхватили грипп и прочие вирусные заболевания почти на 20 проц. чебоксарцев больше, чем за предыдущую. Однако врачи просят сохранять спокойствие: количество заболевших до эпидемического порога сильно не дотягивает.
Грипп явно идет на спад, и похоже, что это последний всплеск вирусной активности. В нынешнем сезоне чаще всего хлюпали носами и температурили дети до 17 лет, среди больных их оказалось 62 проц. Хотя за последнюю неделю из 14 лабораторно доказанных «гриппозных» пациентов ребятишек оказалось всего двое. Тем не менее в больницу положили 138 человек, тяжело переносящих аденовирусную инфекцию и парагрипп, большей части из них не исполнилось и двух лет. А вот дети постарше чаще оставались выздоравливать дома, потому что в госпитализации не нуждались.
По информации главного терапевта Чувашии Владимира Дубова, в этом сезоне от гриппа было привито больше населения, чем в прошлом: планировалось сделать вакцину 40 проц. всего населения республики, а получили ее 41 проц. Разница, казалось бы, невелика, однако один дополнительный процент – это численность небольшого города.
Пока еще неполная статистика уже говорит о том, что заболевших в республике было меньше, чем в прошлом году, и осложнений тоже меньше. Кроме того, полторы тысячи чувашских призывников привили еще и от пневмококковой инфекции. Также бесплатно прививали от пневмококковой инфекции людей старше 60 лет и хронических больных.
Кстати, чтобы информация была более полной, надо сказать, что на прошлой неделе 13 человек уложили в кровать вирусы гриппа А(H3N2) – это «гонконгский штамм». Еще одного человека «свалил» вирус гриппа В.

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Метки: Главное, Новости, , .

31.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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