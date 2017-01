Комментарии Аноним on Мамонты могут подождать Владимир on Мамонты могут подождать Эла on Льготы ветеранам труда Семен Семенович on Мамонты могут подождать Анастасия Никичева on Мамонты могут подождать Анна on Мамонты могут подождать Африкан Соловьев on На родине «оленьего народа» Главное, Политика, Экономика Чувашия ставит рекорд в поддержке промышленности КАК УЙТИ ОТ ИМПОРТА? В 2017 году в Чувашии на поддержку промышленности предусмотрено 1,5 млрд. рублей. Регион стал чемпионом в данной позиции, обойдя такой крупный субъект, как Санкт-Петербург, отметил глава Минпромторга России Денис Мантуров на состоявшемся в минувшую пятницу в Чебоксарах заседании Координационного совета по промышленности при министерстве.

На этот раз совет обсуждал состояние и перспективы производства отечественного пищевого и перерабатывающего оборудования. Тема назрела со всей очевидностью – 87 проц. его импортируется, что неудивительно. По словам министра, в иных регионах кураторы промышленной отрасли в местных правительствах только при подготовке к данному совещанию узнали, что у них есть предприятия такого профиля…

Чувашию в этом не заподозришь. У нас в данном сегменте работают четыре предприятия – это третий показатель в ПФО после Удмуртии и Нижегородской области. Одно из них – ОАО «Чувашторгтехника». При высоком уровне импорта в целом по России этот завод экспортирует в иные месяцы до 40 проц. своей продукции.

В 2016 году в данном виде машиностроения ситуация в стране, правда, улучшилась. Объем производства вырос на 8 с половиной процентов, а прирост экспорта опередил импорт. В сельскохозяйственном машиностроении, например, рост в два с половиной раза. Наша задача – достичь аналогичного результата в выпуске пищевого и перерабатывающего оборудования, сказал в своем докладе Денис Мантуров.

Добиться этого можно, прежде всего, за счет резервов импортозамещения, для чего Минпромторг готов предоставить целый ряд мер финансовой поддержки. Разумеется, при участии регионов. Речь идет о субсидировании научно-исследовательских работ, части процентов по кредитам на инвестиционные проекты. И, конечно, о привлечении ресурсов федерального Фонда развития промышленности. Денис МАНТУРОВ:

– Я хочу сказать, что у нас появился чемпион в части оказания поддержки по линии региональных фондов развития промышленности. Ранее тут лидировал Санкт-Петербург с суммой 1 млрд. рублей, а Чувашия предусмотрела 1,5 млрд. рублей. Это очень отрадно. В стране намечены также меры по стимулированию спроса на продукцию отрасли, подобно тем, что оказываются в сельхозмашиностроении. В нынешнем году на субсидии для производства пищевых и перерабатывающих машин будет выделен 1 млрд. рублей. Эти средства компенсируют потребителям до 15 проц. стоимости продукции.

Существенную федеральную помощь в развитии промышленности отметил полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич. Более 70 проц. предприятий округа получили разные виды поддержки на сумму более 8 млрд. рублей. Из 15 отраслевых региональных фондов 5 создано в ПФО.

Обмен информацией в формате заседания промышленного совета для нас очень полезен, сказал Глава Чувашии Михаил Игнатьев. Нам надо двигаться вперед, создавать новые рабочие места. Отрадно, что республика признана динамично развивающимся субъектом федерации, где сохраняется стабильная обстановка. Михаил БАБИЧ:

– Чувашия со своим не самым большим бюджетом на фоне других субъектов выделила полтора миллиарда рублей, понимая, что это один из основных инструментов инвестиционного развития региона. Вместе с софинансированием в рамках федерального бюджета это очень существенная сумма. В Чувашии делается все, чтобы улучшались ключевые социально-экономические показатели. Один из приоритетов – развитие конкуренции и выход на мировые рынки, причем с несырьевым экспортом, подчеркнул Глава республики. С ростом идет промышленность. Есть, правда, известная проблема с концерном «Тракторные заводы», но она решается. До нового года там были погашены долги по зарплате, и есть уверенность, что завод преодолеет кризис.

В минувшем году в Чувашии выросли объемы внешнеторгового оборота. Ряд предприятий в плане импортозамещения успешно конкурирует на разных рынках. И далее со стороны правительства республики промышленности будет оказываться всяческая поддержка. «Другого варианта у нас просто нет, – сказал Михаил Игнатьев. – К этому обязывает место республики в десятке самых инвестиционно привлекательных регионов России».

В Чувашии в настоящее время производится немало продукции, используемой известными зарубежными компаниями, сказал в своем докладе вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Активно на нашем рынке появляются новые иностранные партнеры.

Выпускаемое в республике пищевое оборудование, по данным министра, занимает солидные доли в общем объеме производимого в стране. Пароконвектоматы и котлы, к примеру, – более 40 проц. Хочется надеяться, что заявленные меры поддержки в части сертификации продукции заметно стимулируют отрасль. До сих пор ведь производители несли огромные затраты на нее. Михаил ИГНАТЬЕВ:

– Торговыми партнерами республики являются 86 стран мира. Кондитерские изделия, оборудование для общественного питания, электрические исполнительные механизмы, поверочная аппаратура, химическая продукция успешно замещают продукцию мировых брендов. Хочу подчеркнуть: у предприятий Чувашии есть потенциал и резервы для дальнейшего наращивания экспорта. Пользуясь случаем, министр заговорил о перспективах не только пищевого оборудования, но и других отраслей. В частности, он предложил создать в Чувашии центр компетенций в производстве электродвигателей. То есть особой структуры организации инновационной деятельности в этой сфере. По его мнению, в Чувашии имеются все условия для такой деятельности в выпуске двигателей. Но Мантуров вернул нашего министра в русло темы, пообещав обсудить предложение «в рабочем порядке».

Генеральный директор ОАО «Чувашторгтехника» Наиль Хайрутдинов решил «взять быка за рога», в самом начале выступления заявив, что на примере их предприятия ощутимой поддержки сверху пока не наблюдается. И если обещаемая помощь будет сполна оказана, импорт этого оборудования можно свести до минимума.

Участники заседания выслушали обстоятельные доклады заместителя министра сельского хозяйства России Ивана Лебедева, директора департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгения Корчевого, директора департамента региональной промышленной политики Алексея Беспрозванного, заместителя губернатора Белгородской области Олега Абрамова и других. Далее состоялась оживленная дискуссия по поднятым вопросам.

Отвечая на вопросы журналистов, Денис Мантуров еще раз подчеркнул важность отрасли пищевого и перерабатывающего машиностроения. В конечном итоге – это одна из составляющих продовольственной безопасности страны, необходимое звено в цепи поступления продуктов питания до потребителя. Ставится задача к 2025 году довести долю отечественного оборудования на нашем рынке до 50 проц. В этой связи министр еще раз оценил работу «Чувашторгтехники» как показатель высокого отечественного потенциала.

В Приволжском округе уже проведена инвентаризация предприятий данной отрасли, сказал Михаил Бабич. Задача – подтянуть их до уровня, необходимого, чтобы претендовать на меры господдержки. Конечная цель – выпускать высококачественное оборудование, чтобы наши потребители не смотрели в сторону импортного.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев в свою очередь отметил важнейшую роль в развитии пищевого машиностроения республики, как и всех остальных отраслей, регионального фонда развития промышленности. Неоценима и помощь со стороны федерального центра. Это дает дополнительные инструменты бизнесменам на реализацию прорывных проектов.

Впрочем, как сказал в кулуарах один из местных участников совещания, сама по себе впечатляющая сумма поддержки, оказанная из бюджета республики промышленности, еще мало что значит. Главное – как и когда она будет воплощена не просто в отдельные проекты, а в конкретную продукцию. А это уже зависит от самих промышленников. Фото cap.ru

? Решение побывать в Чувашии у Дениса Мантурова созрело после знакомства с экспозициями предприятий республики в рамках заседания Совета по промышленной политике при полпреде Президента РФ в ПФО в октябре 2016 года.

