Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе пресс-подхода подвели итоги заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга России «Развитие пищевого машиностроения в Российской Федерации», прошедшего 27 января в Чебоксарах.

«Чувашия – чемпион с точки зрения объёма выделяемых средств на региональный фонд – 1,5 млрд рублей. Санкт-Петербург у нас выделял 1 млрд рублей, сейчас в передовики в стране вышла Чувашская Республика. Коллеги из других регионов, послушав, замотивировались и будут стремиться перепрыгнуть эту планку. Это здоровая конкуренция и мотивация для того, чтобы федеральный фонд инвестировал те проекты, которые в регионах будут отбираться», – отметил Денис Мантуров. Он констатировал, что пищевое машиностроение – важная отрасль экономики страны и для её предприятий предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки.

«Сегодня в пищевом машиностроении доля зарубежных производителей на нашем рынке составляет более 87%. Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу – к 2025 году занять как минимум 50% российского рынка с учётом того, что есть и экспортный потенциал. К примеру, оборудование «Чувашторгтехники» экспортируется в ведущие страны мира. В этом году при содействии Правительства страны, Президента России мы запускаем программу поддержки пищевого машиностроения в объеме 1 млрд рублей. Эти деньги предназначены компаниям, которые уже сегодня выводят на рынок новую продукцию, – сказал Денис Мантуров.

Михаил Бабич отметил, что перед всеми предприятиями округа стоит задача достигнуть уровня, когда они смогут претендовать по своим показателям на меры поддержки. «Мы сегодня были на предприятии Чувашии и на выставке, задавили один и тот же вопрос: какой уровень локализации? Ответ: 40-60%, т.е. огромный потенциал развития для отечественного машиностроения. Мы должны способствовать тому, чтобы наши предприятия имели доступ к сбыту как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – сказал он.

Михаил Игнатьев констатировал, что Фонд развития промышленности региона позволит создать дополнительные инструменты для поддержки бизнесменов, их прорывных, инновационных проектов. «Это необходимый шаг, дополнительный стимул к тому, чтобы бизнес имел возможность реализовать проекты инновационного, в том числе импортозамещающего производства. Среди производителей пищевого оборудования Чувашии такие примеры есть. В чем наши гости сегодня смогли убедиться», – подчеркнул Глава Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики