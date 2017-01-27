ГЛАВНАЯ
КОНТАКТЫ
О ГАЗЕТЕ
ПОДПИСКА
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ
РЕКЛАМА
ЗАКУПКИ
КИОСКИ
ЭСТАФЕТА "СЧ"
СЧ лента
13:19 28.01.2017
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности
13:16 28.01.2017
В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения
18:57 27.01.2017
Комментарии участников Координационного совета по промышленности Минпромторга России
18:55 27.01.2017
Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа
17:50 27.01.2017
В Чувашии состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России
17:45 27.01.2017
Министр промышленности и торговли России: «У предприятий Чувашии высокий потенциал»
17:25 27.01.2017
Михаил Игнатьев: «Торговыми партнёрами Чувашии являются 86 стран мира»
17:15 27.01.2017
Денис Мантуров и Михаил Бабич посетили ОАО «Чувашторгтехника»
12:45 27.01.2017
Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети
8:56 27.01.2017
В Чебоксарах работа магистральной теплотрассы восстановлена в 22 часа, началось заполнение трубы теплоносителем
Праздники сегодня
Валюта
Комментарии
Главное, Лента новостей
Чувашия – лидер по финансированию инновационных проектов в промышленности

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев в ходе пресс-подхода подвели итоги заседания Координационного совета по промышленности Минпромторга России «Развитие пищевого машиностроения в Российской Федерации», прошедшего 27 января в Чебоксарах.

«Чувашия  – чемпион с точки зрения объёма выделяемых средств на региональный фонд – 1,5 млрд рублей. Санкт-Петербург у нас выделял 1 млрд рублей, сейчас в передовики в стране вышла Чувашская Республика. Коллеги из других регионов, послушав, замотивировались и будут стремиться перепрыгнуть эту планку. Это здоровая конкуренция и мотивация для того, чтобы федеральный фонд инвестировал те проекты, которые в регионах будут отбираться», –  отметил Денис Мантуров. Он констатировал, что пищевое машиностроение  –  важная отрасль экономики страны и для её предприятий предусмотрен целый ряд мер государственной поддержки.

«Сегодня в пищевом машиностроении доля зарубежных производителей на нашем рынке составляет более 87%. Мы ставим перед собой абсолютно реалистичную задачу – к 2025 году занять как минимум 50% российского рынка с учётом того, что есть и экспортный потенциал. К примеру, оборудование «Чувашторгтехники» экспортируется в ведущие страны мира. В  этом году при содействии Правительства страны, Президента России мы запускаем программу поддержки пищевого машиностроения в объеме 1 млрд рублей. Эти деньги предназначены компаниям, которые уже сегодня выводят на рынок новую продукцию, – сказал Денис Мантуров.

Михаил Бабич отметил, что перед всеми предприятиями округа стоит задача достигнуть уровня, когда они смогут претендовать по своим показателям на меры поддержки. «Мы сегодня были на предприятии Чувашии и на выставке, задавили один и тот же вопрос: какой уровень локализации? Ответ: 40-60%, т.е. огромный потенциал развития для отечественного машиностроения. Мы должны способствовать тому, чтобы наши предприятия имели доступ к сбыту как на внутреннем, так и на внешнем рынке», – сказал он.

Михаил Игнатьев констатировал, что Фонд развития промышленности региона позволит создать дополнительные инструменты для поддержки бизнесменов, их прорывных, инновационных  проектов. «Это необходимый шаг, дополнительный стимул к тому, чтобы бизнес имел возможность реализовать проекты инновационного, в том числе импортозамещающего производства. Среди производителей пищевого оборудования Чувашии такие примеры есть. В чем наши гости сегодня смогли убедиться», – подчеркнул Глава Чувашии.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики

Опубликовать в своем блоге livejournal.com

Метки: Главное, Лента новостей, .

28.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

Оставить комментарий

Ваше имя:

Скажите, что думаете

Администрация портала оставляет за собой право модерировать комментарии, исходя из соображений сохранения конструктивности обсуждения материалов и соблюдения законодательства РФ. Не допускаются комментарии, содержащие нецензурную брань, оскорбления, разжигающие межнациональную рознь, возбуждающие ненависть или вражду, оскорбляющие честь и достоинство любых людей, а также информация, содержащая рекламу коммерческих организаций, в том числе СМИ. IP-адреса пользователей, не соблюдающих эти требования, могут быть переданы по соответствующему запросу в правоохранительные органы.

Колумнисты
Акция без последствий?

Вячеслав ИВАНОВ, журналист

Накопившиеся проблемы у нас часто пытаются решить «с наскока», путем одноразовых громких акций. В лучшем случае – каких-нибудь декад, месячников. Но получается далеко не всегда. (далее…)
Рубрики
Архив
Январь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
  • 2016 2015 2014 2013 2012
  • 2011 2010 2009 2008
    • Статистика

    Яндекс.Метрика
  • Войти
    		•
    При частичном или полном использовании материалов сайта СоветскаяЧувашия.рф (sovch.chuvashia.com) в печатных изданиях, а также радио- и телепередачах ссылка на издание обязательна. При использовании в интернет-изданиях активная индексируемая гиперссылка на ресурс обязательна.
    В противном случае будут применены нормы законодательства РФ об авторских и смежных правах.


    Copyright © Советская Чувашия | Учредитель: АО "Газета "Советская Чувашия"
    Адрес редакции: 428019, г.Чебоксары, пр. И.Яковлева 13 | Телефон для справок: (8352)56-05-66 | E-mail: sch@chuvashia.ru | 72 queries in 0,517 seconds.
    Генеральный директор - главный редактор: Владимир Васильев