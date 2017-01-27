В Чебоксарах обсудили вопросы развития пищевого машиностроения

27 января 2017 года в Чебоксарах состоялось заседание Координационного совета по промышленности при Минпромторге России. Темой обсуждения стало развитие в стране пищевого машиностроения.

Заседание провели полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Полпред Президента РФ в ПФО подчеркнул актуальность вопроса развития именно этого сектора машиностроения. «Пищевое машиностроение имеет огромный потенциал для развития. Продукция отрасли востребована каждый день в любой сфере – от оборонно-промышленного комплекса до школ и детских садов. Кроме этого, технологии, которые там разрабатываются, могут быть применимы и в смежных отраслях», – отметил Михаил Бабич. Он напомнил, что на территории Приволжского федерального округа расположено 36 предприятий, производящих оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Два из них включены в отраслевой план импортозамещения Минпромторга России.

Полномочный представитель Президента России в ПФО также подчеркнул, что в Приволжском федеральном округе совместно с федеральными и региональными органами власти и предприятиями активно решается задача по созданию новых технологий и выпуску конкурентной, экспортоориентированной продукции в разных отраслях промышленности.

Основным инструментом этой работы является Совет по промышленной политике под председательством Михаила Бабича и Дениса Мантурова, который осуществляет координацию взаимодействия федерального центра с регионами по самому широкому спектру вопросов промышленной политики. В нем действуют две рабочие группы – по вопросам оборонно-промышленного комплекса и по вопросам гражданских отраслей экономики.

Серьёзная помощь производителям оказывается и на региональном уровне – общая сумма поддержки за два года достигла 68 млрд рублей. Начал активно использоваться новый инструмент, разработанный Минпромторгом России, – специальный инвестиционный контракт. В регионах округа активно создаются фонды развития промышленности. Из 15 таких фондов, созданных в России, 5 функционируют в ПФО. Из федерального Фонда развития промышленности за два года предприятия округа получили займы на сумму около 7 млрд рублей.

Денис Мантуров в своём выступлении отметил, что в текущем году на повышение конкурентоспособности промышленности будет направлена новая мера поддержки в виде субсидирования производителей машин и оборудования в размере 15% от стоимости реализуемой продукции. В соответствии с утвержденным Председателем Правительства России Перечнем мероприятий, направленных на обеспечение стабильного социально-экономического развития Российской Федерации в 2017 году, на эти цели будет выделен 1 млрд рублей.

Глава Чувашии Михаил Игнатьев выразил уверенность в том, что производительность отечественных предприятий отрасли пищевого машиностроения будет только увеличиваться. «Федеральное правительство прислушивается и поддерживает инициативы регионов по поддержке производителей как в финансовой части, так и в части совершенствования законодательства. Внедряются новые инструменты – в Чувашии создан Фонд развития промышленности в размере полутора миллиардов рублей. Деньги будут выделены на прорывные проекты, которые, я в этом не сомневаюсь, позволят предприятиям республики выйти на новый уровень развития», — подчеркнул Михаил Игнатьев.

В завершение заседания Денис Мантуров вручил благодарность Минпроморга России заместителю Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министру экономического развития, промышленности и торговли Владимиру Аврелькину.

Отметим, в заседании Координационного совета также приняли участие руководители федеральных и региональных органов государственной власти, промышленных предприятий и отраслевых объединений из более чем 60 регионов России. Участники мероприятия обсудили текущее состояние и перспективы развития машиностроения для пищевой и перерабатывающей промышленности и определили пути решения актуальных проблем отрасли.

По материалам пресс-службы полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе