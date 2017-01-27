Михаил Бабич отметил работу промышленных предприятий Приволжского федерального округа

Более 8 миллиардов рублей господдержки получили в 2016 году предприятия Приволжского федерального округа. Об этом на заседании Координационного совета по промышленности Минпромторга России «Развитие пищевого машиностроения в Российской Федерации» под председательством Министра промышленности и торговли России Дениса Мантурова, которое прошло в Чебоксарах, рассказал полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.

«Нам есть чем гордиться. Из 115 предприятий округа 102 получили господдержку на сумму более 8 млрд рублей. Кроме того, через Фонд развития промышленности выдано почти 7 млрд рублей займов. Аналогичные фонды созданы в 5 регионах ПФО. При этом, Чувашская Республика, регион не с самым большим бюджетом в стране, заложила 1,5 млрд рублей на поддержку инвестиционного развития в 2017 году. Это существенная сумма», – подчеркнул Михаил Бабич.

Источник: Официальный портал органов власти Чувашской Республики