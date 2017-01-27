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Главное, Лента новостей, Экономика
В Чувашии состоялось заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров в Чувашии провёл заседание Координационного совета по промышленности Минпромторга России по вопросам развития пищевого машиностроения в Российской Федерации.

В заседании принимали участие полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, Глава Чувашии Михаил Игнатьев, профильные министры регионов страны.

Денис Мантуров отметил, что по итогам 2016 года промышленный комплекс страны показал хороший результат. Динамика по сравнению с предыдущим периодом составила плюс 1,1%. Такая ситуация стала возможной во многом благодаря реализации мер государственной поддержки отрасли. Как отметил Министр, Правительство страны приняло решение о сохранении господдержки на стимулирование спроса по ключевым отраслям промышленности. Позитивной динамике также будет способствовать и стабилизация курса рубля. «Мы рассчитываем на то, что будет продолжаться снижение процентных ставок по кредитам. Постепенно восстанавливается потребительский и инвестиционный спрос. Это подтверждается опережающим индексом производственной активности, который достиг в декабре уровня 2011-2012 годов», – отметил Денис Мантуров.

По мнению Министра, дополнительный импульс положительная динамика развития промышленности страны должна получить за счёт реализации политики импортозамещения. Он привёл в пример предприятие «Чувашторгтехника», производящее полный спектр профессионального кухонного оборудования, 35% всего объёма производства которого уходит на внешний рынок. Для дальнейшего развития инновационного потенциала предприятий Минпромторг готов предоставить целый ряд мер господдержки, при этом немалая роль отводится инициативам регионов страны. «Я хочу сказать, что у нас появился чемпион из регионов с учётом тенденции по созданию региональных Фондов промышленности. Раньше это был Санкт-Петербург с общим объёмом в 1 млрд рублей. Чувашия приняла буквально несколько дней назад решение выделить полтора млрд рублей в региональный Фонд развития промышленности. Это очень отрадно. Рассчитываем, что все регионы по мере своих бюджетных возможностей будут создавать аналогичные институты развития», – сказал Денис Мантуров.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики

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Метки: Главное, Лента новостей, Экономика, .

27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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