Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети

27 января 2017 года. Чувашская Республика. Компания «МегаФон» выяснила индекс удовлетворенности своих абонентов качеством связи. По результатам декабрьского опроса в Чувашии оценку «отлично» и «хорошо» поставили 85% опрошенных. Это один из лучших результатов в рейтинге Поволжья.

Пяти тысячам абонентов «МегаФона» в Чувашии было предложено оценить качество связи по пятибалльной шкале. Полностью удовлетворенным считался абонент, отправивший «5» в ответном СМС. Процент «пятерок» и составил индекс удовлетворенности. Наивысший балл оператору присвоили 69% пользователей. Таким образом показатель возрос на 10% по сравнению с октябрем 2016 года.

При этом количество негативных оценок («1» и «2») за 4 квартал 2016 года уменьшилась в 1,4 раза. «Единицу» поставили всего 4% опрошенных жителей Чувашии.

«Абоненты делают выводы о качестве сети, основываясь на трех характеристиках: обрывается ли связь во время вызовов, насколько хорошо и четко слышна речь во время разговора и всегда ли есть возможность дозвониться. Сегодня процент обрывов по Чувашии составляет в среднем 0,7, а доля успешности соединений 99%. Это те показатели, которыми мы гордимся и продолжим удерживать на должном уровне», — комментирует директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов.