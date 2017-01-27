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Лента новостей, Статьи партнеров
Абоненты «МегаФона» поставили своему оператору оценки за качество сети

27 января 2017 года. Чувашская Республика. Компания «МегаФон» выяснила индекс удовлетворенности своих абонентов качеством связи. По результатам декабрьского опроса в Чувашии оценку «отлично» и «хорошо» поставили 85% опрошенных. Это один из лучших результатов в рейтинге Поволжья.
Пяти тысячам абонентов «МегаФона» в Чувашии было предложено оценить качество связи по пятибалльной шкале. Полностью удовлетворенным считался абонент, отправивший «5» в ответном СМС. Процент «пятерок» и составил индекс удовлетворенности. Наивысший балл оператору присвоили 69% пользователей. Таким образом показатель возрос на 10% по сравнению с октябрем 2016 года.
При этом количество негативных оценок («1» и «2») за 4 квартал 2016 года уменьшилась в 1,4 раза. «Единицу» поставили всего 4% опрошенных жителей Чувашии.
«Абоненты делают выводы о качестве сети, основываясь на трех характеристиках: обрывается ли связь во время вызовов, насколько хорошо и четко слышна речь во время разговора и всегда ли есть возможность дозвониться. Сегодня процент обрывов по Чувашии составляет в среднем 0,7, а доля успешности соединений 99%. Это те показатели, которыми мы гордимся и продолжим удерживать на должном уровне», — комментирует директор компании «МегаФон» в Чувашской Республике Дмитрий Кузнецов.

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Метки: Лента новостей, Статьи партнеров, .

27.01.2017 | | Комментарии (0) | Версия для печати Версия для печати

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