Гузель НИГМАТУЛЛИНА, замминистра культуры Татарстана:

«Творчество Петра Хузангая, Ивана Яковлева, чей юбилей мы будем отмечать в следующем году, а также творчество поэтов и писателей, членов Союза чувашских писателей Татарстана, является для нас очень дорогим, важным богатством. Это культурное наследие не только соседней Чувашской Республики, но и всего многонационального народа Республики Татарстан. Чуваши – это народ, язык, культура, традиции, история которого переплетены с народами, на протяжении веков проживающими здесь, на нашей территории. Наверное, поэтому все в Татарстане любят народный чувашский праздник Уяв, все знают, что такое Акатуй, Учук. Мы очень любим фестиваль чувашской песни «Чувашский соловей», милы нам чувашские красавицы, а Нарспи – очень близкий, приятный и родной образ. Знать и уважать то, что дорого людям, которые живут рядом, – это и есть основа межнационального согласия и дружбы».