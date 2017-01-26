Наши новости в российском эфире

В последнее время на российском ТВ выходит немало новостей о нашей республике. Так, в репортажах центральных телеканалов в эти выходные много говорили о строительстве школ в Чувашии в качестве примера для подражания. Выходит, что в республике работали несколько съемочных групп из Москвы?

Валентина НИКОНОВА, Чебоксары

– Действительно, в эфире федеральных телеканалов становится больше новостей из регионов, в том числе и о Чувашии. Это возможно благодаря информационной политике и уникальному ресурсу крупнейшего медиахолдинга страны, – сообщила директор филиала ВГТРК ГТРК «Чувашия» Екатерина Канюка. – У ВГТРК большая сеть филиалов по всей России. И для того, чтобы зритель федеральных «Вестей» увидел и узнал, что происходит, например, в Чувашии, необязательно отправлять сюда съемочную группу из Москвы. Почти все, что идет в федеральном эфире с геотитром «Чувашия», сделано профессиональной командой операторов, корреспондентов и режиссеров ГТРК нашего региона. Оба сюжета о строящихся объектах, вышедшие в новостных итоговых программах на телеканалах «Россия», «Россия 24» и «Первом канале», были оперативно отсняты нашим оператором Владимиром Синдеевым. В данном конкретном случае необходимо сказать еще большое спасибо депутату Госдумы Алене Аршиновой, которая искренне любит республику, знает, какие прорывные, уникальные, интересные проекты реализуются на территории региона. Именно она подсказала федералам, в чем именно Чувашия может стать хорошей иллюстрацией результатов значимых проектов.

? Владимир Синдеев: подготовка к студийным съемкам также входит в обязанности операторов.