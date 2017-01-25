Товары и услуги становятся доступнее

Обеспеченность населения стационарными торговыми объектами в расчете на 1000 человек, по последним данным Минэкономразвития, составляет 838,6 кв. метров, что в 2,6 раза выше установленного для региона норматива.

Как считают эксперты министерства, такой показатель достигнут за счет ввода магазинов с новыми формами обслуживания, оснащенных современным технологичным оборудованием. Сейчас в республике насчитывается около 6 тыс. объектов розничной торговли, более 2,3 тыс. – бытовых услуг, более 1,1 тыс. объектов общественного питания.

В 2016 году было открыто и реконструировано более 300 объектов потребительского рынка, создано около 1,5 тыс. рабочих мест. Все это позволило довести оборот розничной торговли в минувшем году до 139 млрд. рублей. При этом доля непродовольственных товаров увеличилась до 51 проц. против 50,3 проц. годом раньше.