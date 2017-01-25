Грант больше, кредитная ставка ниже

В нынешнем году агропромышленный комплекс Чувашии получит 727,9 млн. рублей федеральных средств на выплату единых субсидий. Это на 31 проц. больше, чем в 2016 году, против 11 проц. по ПФО, сообщил вице-премьер – министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов на еженедельной правительственной планерке в минувший понедельник.

По решению федерального правительства данная форма господдержки претерпела укрупнение. Вместо 31 вида субсидий осталось 7, что позволит устранить ведомственные помехи на пути их следования к получателям. В их числе – поддержка молочного животноводства, инвестиционного кредитования, компенсация прямых затрат на строительство и модернизацию объектов АПК, развитие мелиорации и другие.

Более весомую помощь получат фермеры. По известной программе поддержки начинающих фермеров сумма гранта возрастает до 3 млн. рублей вместо прежних 1,1 млн. А на создание семейных ферм субсидия увеличивается вдвое – до 10 млн. рублей.

В плане инвестиционного кредитования существенно снижается ставка по кредитам. По займам, полученным с 1 января 2017 года, вводится льготная ставка не более 5 проц. годовых. По данным Минсельхоза Чувашии, на конкурсный отбор в федеральный Минсельхоз представлено три инвестпроекта из республики.