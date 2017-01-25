Главное С новым кодом! «КРЫМСКИЕ НОМЕРА» УЖЕ НЕ ЭКЗОТИКА НА ЧУВАШСКИХ ДОРОГАХ Выдача госномеров с кодом 82 при регистрации транспортных средств началась 20 января и призвана восполнить дефицит номеров родного региона с кодом 21.

В нашу республику поступила тысяча «крымских» номерных знаков. Выдаются они в пунктах регистрации ТС городов Чебоксары и Канаш. За три дня уже двести человек стали обладателями таких номерных знаков. «Опасения автовладельцев, что их теперь чаще будут останавливать для проверок сотрудники ДПС, почвы под собой не имеют, – говорит начальник МРЭО УГИБДД МВД по Чувашии подполковник полиции Юрий Плотников. – Все в курсе событий. «Крымские номера» появились и в Ульяновске, и в Ростове-на-Дону, и в ряде других городов. В соответствии с п. 24.5 приказа МВД России от 24.11.2008 г. за номером 1001 (редакция от 13.02 2015 г.) «О порядке регистрации транспортных средств» гражданин может получить номерные знаки любого региона в любом регистрационном подразделении России независимо от места прописки».

Юрий Плотников не исключает, что и в дальнейшем в Чувашии могут выдаваться номера других российских регионов. К этому надо относиться спокойно. А вот в ожидании «чувашских номеров» время терять не стоит. Аукцион на изготовление номеров с кодом 21 будет объявлен только в феврале, и когда они появятся в МРЭО, никто сказать пока не может.

Но зато с полной уверенностью можно сказать: тот, кто не поставит купленную машину на учет в течение десяти дней и придет позже, получит штраф в размере от 1500 до 2000 рублей. Если водителя задержит сотрудник ГИБДД за управление незарегистрированным транспортом, то ему грозит штраф в размере 500–800 рублей. И если данное правонарушение будет совершено повторно, то можно на три месяца лишиться водительского удостоверения, а штрафная сумма составит 5000 рублей.

Юрий Плотников также советует всем автомобилистам при регистрации транспортных средств воспользоваться порталом госуслуг. С 1 января 2017 года услуги в электронном виде можно получить с 30-процентной скидкой. Скидка на оплату госпошлины предоставляется в том случае, когда заявление подано в электронной форме. Фото www.lipetskmedia.ru

Метки: ГИБДД, Крым.



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