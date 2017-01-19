Растет внешнеторговый оборот

Вчера Глава Чувашии провел рабочую встречу с начальником Нижегородской таможни Юрием Лушниковым. В ней также приняли участие первый заместитель начальника Нижегородской таможни Марат Гараев и заместитель начальника Нижегородской таможни – начальник Чувашского таможенного поста Игорь Зуев.

«Несмотря на сложности в мировой экономике, нам удалось стабилизировать ситуацию. Сегодня предприятия Чувашии продают свою продукцию в десятки стран мира, в том числе в США и Китай. Я благодарю сотрудников Чувашского таможенного поста за работу», – сказал Михаил Игнатьев.

Юрий Лушников поблагодарил правительство Чувашии за эффективное взаимодействие и отметил высокую активность участников внешнеэкономической деятельности в республике. «Если во всех регионах наблюдается спад внешнеторговых оборотов, то в Чувашии – небольшой рост и подъем (на уровне 2 процентов). Чувашский таможенный пост по всем показателям улучшил свои позиции», – подчеркнул начальник Нижегородской таможни. По его словам, в прошлом году в республике были сокращены сроки оформления таможенных деклараций и проведения таможенных операций, что способствовало стабильному развитию предприятий региона.

В структуре товарооборота Чувашии традиционно преобладает продукция химической, пищевой, машиностроительной промышленности, а также электротехнической отрасли. В 2016 году Чувашским таможенным постом в федеральный бюджет перечислено 1 млрд. 862 млн. рублей – почти на 200 миллионов рублей больше, чем в предыдущем, сообщает пресс-служба Администрации Главы республики.