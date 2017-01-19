Главное, Культура Дети выступили для детей РОЖДЕСТВЕНСКИЕ СВЯТКИ – ВРЕМЯ ДОБРЫХ ДЕЛ Для учащихся и преподавателей Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева время Рождественских святок стало временем концертных выступлений.

Святки, или святые дни, – это время от Рождества Христова до праздника Крещения Господня. Эти два праздника соединены чередой праздничных дней. По количеству обычаев и народных примет с этим периодом года может сравниться, пожалуй, только Масленица. Многие посещают в эти дни больницы, детские дома, устраивают рождественские концерты. Ярким событием ознаменовалось начало Святок для преподавателей и учащихся Чебоксарской детской музыкальной школы № 2 имени В.П. Воробьева. Вместе с организатором – Благотворительным православным фондом «Рождество» – был дан рождественский концерт в Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Богатство и разнообразие рождественских мелодий, красоту и очарование народных танцев, виртуозное владение музыкальными инструментами – все это с удовольствием продемонстрировали перед воспитанниками центра юные артисты. Участниками рождественского выступления стали воспитанники духовно-нравственного отделения во главе с классным руководителем Юлией Тумалановой и хормейстером Галиной Ивановой, а также юные исполнители на скрипке и домре. От начала до конца рождественский концерт был наполнен положительными эмоциями и неподдельной искренностью исполнителей, ведь каждое выступление дарило воспитанникам реабилитационного центра главное – веру, надежду и любовь. Елена АНАНЬЕВА

Метки: Культура, Религия.



Метки: Главное A A A